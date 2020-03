PALLAVOLO UNDER 16 Pol.Olimpia Bagnara ASD-ASD Pallavolo Palmi 3-1 (27-25, 25-23, 26-28, 25-12)

1 1 bagnara u16 04032020Bella vittoria dei biancazzurrini dell’Under 16 di coach Parisio, che grazie ad una buona prestazione di squadra, fatta eccezione per il blackout del terzo set, battono i pari età di Palmi. Il primo set parte sul 7-8 per gli ospiti, grazie ai punti di Cambareri, Lo Cascio e M.Caratozzolo, oltre al muro in coabitazione degli ultimi due, mentre per i neroverdi colpisce Crea sottorete e a muro. Reazione dei padroni di casa con due battute vincenti di Marino, uno dei migliori in campo insieme al palleggiatore Ruggiero, i punti di M.Caratozzolo, Ruggiero e Lopresto.

Il break positivo viene interrotto dalle due battute vincenti di A.Mace e Cannella, oltre all’attacco vincente di Gaudioso, ma due punti di M.Caratozzolo, uno di Lopresto, Lo Cascio e Marino portano i ragazzi di Parisio sul 24-21. Leggero blackout bagnarese decretato dalle due battute vincenti di Lamberti, che costringono a ricorrere ai vantaggi. Un attacco di Marino ed una battuta vincente daranno il primo set ai biancazzurrini. Nel secondo parziale, grazie ai punti di Cannella, i palmesi partono dall’1-3, ma c’è la pronta reazione con tre punti di Marino, uno di Ruggiero ed uno di Guglielmo. I palmesi si riportano in vantaggio con A.Mace e Cannella, mentre i bagnaresi resistono grazie a Cambareri e Lopresto. I ragazzi con la sirena al petto si riprendono il vantaggio col muro ed il punto di Marino, oltre a Caratozzolo che colpisce dalla linea di battuta. Un errore difensivo palmese porterà anche il secondo set a casa Olimpia. Nel terzo set sono i bagnaresi a partire da 3-1 con Lopresto e Marino, A.Mace e Lamberti frenano i bagnaresi ma per poco: due aces e due punti di Marino, due di Ruggiero, uno di Lopresto ed uno di Gugliemo conducono al 13-6. A questo punto, i padroni di casa spengono la luce, ed i ragazzi di Palmisano salgono in cattedra: due aces e due punti di Lamberti, due punti ed un ace di Crea, un punto di S.Mace accorciano le distanze, create dai due punti di Marino ed i due di Ruggiero, fino al 24-23. I palmesi raggiungono i vantaggi, e la spuntano grazie alla battuta vincente ed all’attacco di A.Mace. quarto parziale punto a punto con Lopresto e Cambareri da una parte e Cannella dall’altra, poi i bagnaresi volano sul 24-12 con due aces ed un punto di Marino, una battuta vincente di Guglielmo, tre di Ruggiero, i due punti di Lo Cascio, quello di Cambareri e M.Caratozzolo, mentre dall’altra parte c’è solo S.Mace dalla linea di battuta. Un errore in ricezione dei palmesi decreterà la fine del match, appannaggio dell’Olimpia, facendo capire il talento di questi ragazzi, nonostante ci sia ancora tanto da lavorare, soprattutto a livello mentale.

Olimpia Bagnara ASD: Cambareri, F. Caratozzolo, M. Caratozzolo, Guglielmo, Lo Cascio, Lopresto, Marino, Ruggiero. All: A. Parisio.

ASD Pallavolo Palmi: Cannella, Gaudioso, Pirrottina, Lamberti, Crea, A. Mace, S. Mace. All: G. Palmisano.

Vincenzo Laurendi

