CALCIO A 5 MASCHILE FC Raimondo Calcio a 5-Xenium Villa San Giovanni 5-3

Ultima di andata campionato PGS libera maschile calcio a 5, i ragazzi di Mister Martina Cacciola portano a casa il risultato battendo per 5 a 3 l Xenium villa San Giovanni. Marcatori: Mario Triulcio 2 Rosario Caruso 1, Domenico Lopresto 1, Aurelio Romeo 1. La Xenium non di poco conto, più alta di noi in classifica vanta di ottime individualità ma i ragazzi mettendo in pratica tutto ciò che il mister Martina insegna loro sono riusciti a portare a casa questa vittoria che li catapulta al secondo posto un plauso al nostro N 1 Gregorio Iannì, oggi stratosferico e comunque bravi tutti i ragazzi giocano vincono e si divertono.