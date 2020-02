CALCIO Palmese ancora sconfitta. La Serie D si allontana sempre di più. Risultati e classifica

Biancavilla - Palmese 1-0 PALMI (RC) - Un Biancavilla pieno zeppo di calciatori giovanissimi batte l'ultima in classifica Palmese ipotecando di fatto la salvezza, condannando forse definitivamente la ultracentenaria Palmese all'addio alla Serie D.

CRONACA: trascorrono pochi minuti gi gioco ed i siciliani del Biancavilla passano in vantaggio con Graziano al 6’: Lucarelli colpisce di testa servendo l'accorrente Graziano che batte Loris Cannizzaro sul secondo palo. 1-0 Biancavilla. I siciliani controllano bene il match mentre la Palmese stenta a rendersi pericolosa. Al 26’siciliani ancora in avanti con Lucarelli che si coordina bene calciando al volo senza però impensierire più di tanto la porta neroverde perchè un difensore palmese respinge. Al 33’ ancora pericolosi i siciliani quando Yoboua sfonda sulla fascia e crossa per Graziano ma Cannizzaro controlla bene.

Durante la ripresa girandola di sostituzioni ma il risultato non cambia con il Biancavilla che controlla bene il match rischiando di raddoppiare al 63’ con Aloia che calcia bene con il pallone che sfiora la traversa terminando fuori. Al 65’ Lucarelli calcia da oltre 35 metri ma Cannizzaro recupera la sua posizione parando il tiro. Inutile l'assalto finale della Palmese di mister Natale Iannì che non produce nulla.

BIANCAVILLA - PALMESE 1-0

RETE: 6' Graziano

ASD CALCIO BIANCAVILLA 1990 (4-2-3-1): Genovese, Yoboua, Indelicato, Longo, Guarnera, Maiorano (VK), Guerci, Graziano, Lucarelli (K), Lo Presti (55' Rosselli), Aloia. A disposizione: Anastasi, Spampinato, Mascara, Guerriera. Allenatore: Giuseppe Mascara. U.S. PALMESE 1912 (4-3-3): Cannizzaro, Battaglia (39' Maesano), Occhiuto (26' Romagnino), Villa (55' Carrozza), Baccillieri, Misale, Battista, Bonadio (58' Scopelliti), Carbone, Tiboni (K), Condemi, Giorgiò (66' Verdirosi). A disposizione: Foti, Tassi, Santamaria, Germanò. Allenatore: Natale Iannì. ARBITRO: Luca Selvatici della Sezione A.I.A. di Rovigo. ASSISTENTI: Pietro Serra della Sezione A.I.A. di Tivoli e Paolo Cozzuto della Sezione A.I.A. di Formia.

QUESTI I RISULTATI, 23^ GIORNATA:

Roccella - Svoia 0-0

Biancavilla - U.S. Palmese 1-0

Castrovillari - Troina 5-1

FC Messina - Nola 2-0

Marina di Ragusa - Giugliano 1-1

Marsala Calcio - ACR Messina 1-0

San Tommaso - Acireale 0-1

Cittanovese - Palermo 2-4

Licata - Corigliano Calabro 5-1



CLASSIFICA:

Palermo punti 57, Savoia 50, FC Messina 42, Giugliano 40, Acireale 32 (-4 punti di penalizzazione), Licata 38, Troina 37, Biancavilla 35, Cittanovese 32, Acr Messina 30, Nola 30, Castrovillari 28, Marina di Ragusa 24, Marsala Calcio 22, Corigliano Calabro 22, Roccella 19, San Tommaso 17, U.S. Palmese 11.

Sigfrido Parrello