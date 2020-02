Duemila Euro di multa alla Palmese. La Società: "Non è più tollerabile"

COMUNICATO STAMPA U.S.PALMESE 1912 PALMI (RC) - Tra i vari provvedimenti del Giudice Sportivo in riferimento alle gare del Campionato Nazionale di Serie D giocate domenica 2 Febbraio 2020, spicca la multa inflitta alla Società neroverde di ben 2 mila Euro. Provvedimenti disciplinari in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: ammenda di Euro 2.000,00 alla PALMESE A.S.D., per avere propri sostenitori lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A., nove dei quali lo colpivano alla nuca. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU 29.

Dirigenti squalificati: inibizione a svolgere ogni attività fino al 4/3/2020 per Condemi Giovanni (PALMESE A.S.D.), allontanato nel corso del primo tempo per avere rivolto espressione ingiuriosa all’indirizzo dell’Arbitro, al termine della gara si introduceva nello spogliatoio arbitrale rivolgendo espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale.

DI SEGUITO IL COMUNICATO STAMPA

Comunicato Stampa del 5 Febbraio 2020 Alla luce delle risultanze derivanti dal Comunicato Ufficiale N°90 del 05/02/2020 relativo alla 5* Giornata di Ritorno di campionato Palmese-Castrovillari, nel quale il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione disciplinare pari ad euro 2.000 di multa “Per avere propri sostenitori lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A., nove dei quali lo colpivano alla nuca. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU 29”, la Società U.S.C. Palmese 1912 ASD comunica quanto segue: non è più tollerabile, sopportare l’atteggiamento di pochi che con le proprie azioni continuano a cagionare danni economici alla Palmese, togliendo risorse economiche che sarebbe meglio destinare ad attività sportive e sociali. Il Presidente e la società tutta nell’esprimere tutta la sua amarezza e tutto il suo disappunto su quanto accaduto si augura che episodi del genere non vengano più posti in essere per il bene di tutta la Palmese nonché di tutti i propri sostenitori.

Ufficio Stampa