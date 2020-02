PALLAVOLO MASCHILE UNDER 18 Olimpia Bagnara-ASD 5frondi 0-3 (10-25, 11-25, 10-25)

1 1 bagnarau18-cinquefrondi 03022020Sono troppo forti i ragazzi di coach Tomasello, che battono con un secco 3-0 i bagnaresi dell’under 18, ancora eccessivamente digiuni di partite ufficiali. I pallavolisti di Cinquefrondi partono fortissimo con due battute vincenti ed una schiacciata di Melara, oltre al muro di Fazzari che vale lo 0-6. Muro di Lo Bianco che interrompe il break degli ospiti, a cui si aggiungono due punti ed un ace di Lopresto, ma dall’altra parte rispondono con Lopetrone e Laurendi.

Punto, muro ed ace di Melara, tre punti per Lopetrone, uno di Renzo e muro della coppia Spanò/Fazzari, per i bagnaresi solo il muro di Marino. Fazzari chiude il primo set appannaggio di Cinquefrondi. Secondo set punto a punto con Lo Bianco e Di Biasi, per gli ospiti Fazzari e Renzo per il 5 pari. I cinquefrondesi vanno avanti con tre punti di Renzo, uno per Fazzari, Laurendi e Spanò, interrotti solo dall’ace di Lopresto sul 6-16. Gli ospiti martellano con l’ace ed il punto di Renzo, gli attacchi vincenti di Laurendi, Melara e Lopetrone fino al 24-11. Secondo set chiuso da Laurendi con un attacco vincente. Il terzo parziale comincia con lo 0-4 ospite firmato da Zangari e l’ace di Melara, interrotti da Furci, ma è un momento illusorio: i ragazzi di Tomasello si portano sul 3-17 con due punti di Fonti, tre di Renzo, due di Spanò e l’ace di Zangari. Buon momento per i bagnaresi che riducono le distanze con Lopresto, Caratozzolo ed il muro di Marino, ma viene stoppato dai due punti di Spanò e l’ace di Bulzomì. Lo stesso numero 8 cinquefrondese, dalla linea di battuta, chiuderà definitivamente la contesa. Resta il rimpianto per una partita che poteva essere giocata meglio, ma è sempre esperienza da incamerare per il futuro.

Olimpia Bagnara: Caratozzolo, Di Biasi, Furci, Guglielmo, Lo Bianco, Lopresto, Marino, Molinaro, Morello, Ruggiero, Velardi, Zagari. All: A. Parisio

ASD 5frondi: Laurendi, Spanó, Zangari, Fazzari, Bulzomì, Fonti, Renzo, Melara, Lopetrone, Ciardullo, Pittalis, Zerbonia. All: G. Tomasello

Vincenzo Laurendi

