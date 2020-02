Palloncino: "Non riusciamo più a continuare l'attività sportiva": accorato appello della Polisportiva Olimpia Bagnara

Palloncino - Bagnara Di seguito l'accorato appello

Amministrazione Comunale, funzionari del Comune di Bagnara Calabra, vi chiediamo ancora una volta aiuto, non riusciamo più a continuare l'attività sportiva, i costi per strutture e viaggi fuori paese non sono sostenibili per una piccola società come la nostra. Siamo sul punto di abbandonare. Avete preso una decisione per questa struttura, sono mesi che è pronta e chiusa. Date la possibilità ai nostri/vostri ragazzi di poter continuare a fare questo Sport, fate questo sforzo, non abbiamo più tempo per aspettare