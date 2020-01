CALCIO Mister Mesiti nuovo selezionatore della Rappresentativa Regionale Under 19

Mommo Mesiti Girolamo “Mommo” Mesiti è il nuovo tecnico incaricato di guidare la Rappresentativa Regionale Under 19. L'allenatore di Bagnara Calabra raccoglie il testimone da Rosario Salerno, ora alla Vigor Lamezia, grande esperienza per Mesiti che metterà a disposizione dei ragazzi tutta la sua competenza maturata in anni di attività tra professionismo e dilettanti.

Primo impegno per Mommo Mesiti, a cui auguriamo le migliori fortune, il torneo delle Regioni Edizione 2020 in programma a Bolzano dal 24 Aprile al 1 Maggio. “Partiamo per fare bene. La prossima settimana usciremo con le convocazioni per il primo raduno che riguarderà il Girone B di Promozione. Ringrazio sin d’ora le società che ci aiuteranno a portare avanti il progetto ed è questo il primo passo per fare una bella figura. Tutti dicono che il girone è duro ed è proprio questo che ci deve dare le giuste motivazioni per arrivare in fondo e raggiungere l’obiettivo che tutti noi, a partire dal Presidente, vogliamo raggiungere”. Questo il commento di Mister Mesiti.

Red