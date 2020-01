Campionato U18: Polisportiva Olimpia Bagnara Basket - Asd Botteghelle Basket 67 - 61

Bagnara Basket -Quinta vittoria consecutiva dei ragazzi di Bagnara nel campionato U18. Quando incontrano i quasi pari età gli atleti bagnaresi si fanno valere. Vincono ancora, ma ancora non convincono, disputando partite che potrebbero chiudere con molti più punti di scarto e con un gioco più fluido e corale. Troppi gli errori banali, poca coralità, la palla non viaggia come dovrebbe, molte le sovrapposizioni. Atteggiamento che al momento non ha spiegazioni.

Insomma, nonostante in questo campionato il girone di andata si è chiuso con la vittoria in tutte le partite, tranne la prima a Gioia Tauro, c'è ancora tanto da fare e anche i ragazzi sono consapevoli. Probabilmente il non avere una struttura a disposizione e poter fare, quando si riesce, solo due allenamenti a settimana condiziona la squadra. La dirigenza crede in questo gruppo di ragazzi che migliora di giorno in giorno, ma è convinta che possa fare meglio e avere soddisfazioni sempre più grandi perché le meritano tutte, sperando che quanto prima ci sia la possibilità di potersi allenare a Bagnara.

Tabellini: Cipri, Barilà 12, Lopresti 12, Barbera 12, Gioffrè L., Gioffrè D., Velardo 1, Luppino 9, Caratozzolo G., Messina 5, Mollica 13, Rizzitano 3. Girone di andata Asd Basket Alan Gioia Tauro vs Polisportiva Olimpia Bagnara Basket 80 - 62 Asd Basket Alan Gioia Tauro vs Polisportiva Olimpia Bagnara Basket 80 - 62

Polisportiva Olimpia Bagnara Basket Vs A. S. D. Basket Siderno 88 - 61

A.s.d. EUTIMO Basket Locri vs Polisportiva Olimpia Bagnara Basket 37 - 101

Polisportiva Olimpia Bagnara Basket Vs ASdil. Nuova Jolly RC 58 - 42

A. S. Dil Basket Rosarno 2000 vs Polisportiva Olimpia Bagnara Basket 69 - 79