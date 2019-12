CALCIO Il derby della Piana premia la Cittanovese che travolge la Palmese

CRONACA: subito la Cittanovese in vantaggio al minuto numero 8 con Tripicchio che approfitta di un corner ma soprattutto di una dormita generale della difesa neroverde per battere Barbieri di testa. Ospiti che raddoppianio sette minuti dopo con Kacorri ancora di testa. Al 17’ la Palmese di mister Natale Iannì accorcia le distanze con Misale che trasforma un calcio di rigore. Al 38esimo la Cittanovese realizza la terza rete ancora con Tripicchio. Palmese tramortita cos’ durante la ripresa la ultracentenaria subisce la quarta rete quando Kacorri batte ancora una volta Barbieri per il 4 a 1 finale a favore dei giallorossi.

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH: PALMESE - CITTANOVESE 1-4 RETI: 8’pt Tripicchio (C), 15’pt Kacorri (C), 17’pt Misale (P, su calcio di rigore), 38’pt Tripicchio (C), 13’st Kacorri (C),

U.S.PALMESE (4-3-3): Barbieri, Occhiuto, Battista, Misale (K), Calabrese (30’pt Battaglia),Villa, Scopelliti (40’pt Franco, 38’st Baccillieri), Condemi, Bonadio(15’stCarrozza), Tiboni, Verdirosi (35’st Carlo). A disposizione:Zoccali, Santamaria, Germanò, Romagnino. Allenatore: Natale Iannì. A.S.D. CITTANOVESE CALCIO (3-4-2-1):Latella,Neri, Cianci, Paviglianiti(K). Lavilla (43’st Isabella), Gioia,Amato,Giamo (25’st Costa),Tripicchio (35’st Giorgiò),Kacorri (26’st Costa), Biondo (25’st Cataldi). A disposizione: Pellegrino, Cataldi, Sessa, Bruno, Cuomo, Cordova. Allenatore: Francesco Ferraro. ARBITRO: Marco Marchioni della Sezione A.I.A. di Rieti. ASSISTENTI: Cristiano Pelosi della Sezione A.I.A. di Ercolano e Mirko Librale della Sezione A.I.A. di Roma 2. NOTE: spettatori 350 circa con nutrita rappresentanza ospite. Pomeriggio nuvoloso. Terreno di gioco in erbetta sintetica del “Lopresti” in ottime condizioni. Ammoniti: Bonadio (P).Corner: 9 a 6 per la Cittanovese. Recupero: 2’pt e 5’st.

Di Sigfrido Parrello