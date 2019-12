Campionato di Promozione A.S.D. Dierre Under 20 - Polisportiva Olimpia Bagnara Basket 78 - 63

bagnara basket - olimp"Eravamo consci già al momento dell'iscrizione al campionato che questo sarebbe stato un anno di transizione per la squadra di Bagnara, ma siamo riusciti a portare un gruppo dall'Under 12 ad oggi, con risultati sempre più importanti". Commentano così i dirigenti la seconda uscita nel Campionato Senior per i ragazzi di Bagnara.

La squadra adesso deve confrontarsi non più con pari età ma con atleti che militano anche in serie maggiori: ieri in campo alcuni Lumaka che ieri in serie C hanno superato la Vis, atleti come Federico Romeo, Ripepi, Bayoud per citare qualcuno. Nonostante questo gli atleti bagnaresi hanno giocato la loro gara dando filo da torcere all'avversario. Il Coach sta cercando di coinvolgere tutti e 12 i ragazzi convocati, nell'intento di far crescere la squadra armonicamente. Ragazzi in crescita quindi, con la certezza che chiunque li affronterà dovrà sudare per superarli.