Campionato Basket U. 18: A.S. Basket Rosarno 2000 - Polisportiva Olimpia Bagnara 69 - 79

Bagnara Basket - Rosarno -Riscattano subito il passo falso dell'esordio in Promozione i cestisti di Bagnara centrando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Ad inizio match sembra di rivedere i ragazzi come nell'ultima uscita di campionato di Promozione, vanno sotto chiudendo il primo quarto, 27-20. Anche il secondo quarto non sveglia dal torpore la compagine della cittadina della Costa Viola, ancora sotto di 7, 40-33. All'inizio del terzo la squadra si rialza difendendo meglio e recuperando più palloni sotto canestro. I ragazzi dui Bagnara prendono fiducia e lo sforzo viene premiato con il sorpasso, 57-58. Nel quarto tempo la maggiore freschezza atletica risulta vincente. Si torna anche da Rosarno con una vittoria. Finale 69-79.

Tabellini. 1) Cipri 2, 6) Barila' 1, 7)Lopresti 13, 12)Barbera 15, 12) Gioffrè L., 13) Gioffrè D. 9, 18) Velardo 4, 19) Luppino 9, 20) Caratozzolo G. 5, 22) Messina 8, 24) Caratozzolo L. 4, 91) Rizzitano 3.

Al momento questo lo score delle prime vinque partite.

ASD BASKET ALAN - POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA BASKET 80-69

POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA BASKET - A. S. D. YMCA SIDERNO 89-61

A.S.D. EUTIMO LOCRI - POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA BASKET 37-101

POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA BASKET - A. S. DIL. NUOVA JOLLY 58-42

A. S. DIL. BASKET ROSARNO 2000-POLISPORTIVA OLIMPIA BAGNARA BASKET 69-79