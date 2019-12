Verso il derby: Palmi e Cittanova si sfidano nel calcio

Palmese - Cittanovese in campo domenica 22 Dicembre 2019PALMI (RC) - Tutto è pronto per la super-sfida della Piana in Serie D tra la ultracentenaria Uesse Palmese 1912 di mister Natale Iannìe la Cittanovese del tecnico Francesco Ferraro.

In campo al leggendario “Lopresti” di Palmi, calcio d’inizio alle ore 14:30, un match che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni per una partita che si preannuncia entusiasmante tra due squadre pronte a darsi “battaglia” per stabilire la supremazia del calcio nella Piana. Una 17^ giornata del girone di andata del Campionato Nazionale di Serie D Girone I con i riflettori puntati in Calabria, al “Lopresti” di Palmi.Quella di domenica sarà la quinta gara ufficiale assoluta in Serie D per Palmese e Cittanovese. I precedenti tra i due club sono a favore della Palmese: infatti in totale neroverdi e giallorossi hanno “duellato” diciassette volte: nove infatti sono state le vittorie per la Palmese, tre quelle della Cittanovese. Quattro sono stati i pareggi.

I PRECEDENTI DEGLI SCONTRI DIRETTI TRA PALMESE E CITTANOVESE:

Prima Categoria, campionato 1963/1964

U.S. Palmese 1912 - Cittanova: 3-2

Cittanova - U.S. Palmese: 1-2

Prima Categoria, campionato 1964/1965

U.S. Palmese 1912 - Cittanova: 2-1

Cittanova - U.S. Palmese: 0-1

Prima Categoria, campionato 1966/1967

Cittanova - U.S. Palmese: 0-1

U.S. Palmese 1912 - Cittanova: 3-0

Prima Categoria, campionato 1978/1979

Cittanova - U.S. Palmese: 0-1

U.S. Palmese 1912 - Cittanova: 3-0

Prima Categoria, campionato 1980/1981

Cittanova - U.S. Palmese: 0-0

U.S. Palmese 1912 - Cittanova: 2-0

Eccellenza, campionato 1996/1997

U.S. Palmese - Cittanova: 0-2

Cittanova - U.S. Palmese: 1-0

Serie D Girone I, campionato 2017/2018

Cittanovese - U.S. Palmese: 1-1

U.S. Palmese 1912 - Cittanovese: 0-0

Serie D Girone I, campionato 2018/2019

U.S. Palmese 1912 - Cittanovese: 1-3

Cittanovese - U.S. Palmese: 3-3

Serie D Girone I, campionato 2019/2020

U.S. Palmese1912- Cittanovese:

Sigfrido Parrello