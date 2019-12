BAGNARA CALABRA Bando comunale sul "Palloncino": La Polisportiva Olimpia Bagnara chiama tutti al confronto

Avviso - Polisportiva - Le Associazioni sportive a Bagnara hanno carattere amatoriale, sono il risultato della buona volontà di mantenere la pratica di uno sport in una cittadina priva di strutture, di conseguenza dette associazioni non hanno una struttura amministrativa e organizzativa tale da potersi confrontare con le grandi società, d'altronde si fa attività esclusivamente giovanile senza velleità di utopiche promozioni improbabili se non impossibili per il territorio ristretto in cui si opera.

Il Bando pubblicato dal Comune così articolato, vincolato, etc, non si rivolge a codeste associazioni, ma a società strutturate e capitalizzare che non esistono nel nostro territorio neanche a livello privato. La Polisportiva Olimpia Bagnara invita la cittadinanza e le autorità ad un confronto sul recente bando comunale relativo al " Palloncino". L'appuntamento è per lunedì 23 dicembre a partire dalle ore 16.30.