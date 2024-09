BAGNARA CALABRA Croce Rossa Italiana sempre al servizio delle persone: al via il progetto “Ambulatorio Solidale CRI”

loc pap testIn un periodo in cui il sistema sanitario fatica a garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute e il tempestivo accesso ai servizi sanitari, il Comitato locale della Croce Rossa avvia un nuova e ambiziosa campagna di prevenzione: il progetto “Ambulatorio Solidale CRI”.

Si tratta di un’iniziativa attivata grazie ad un finanziamento della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, che ha consentito l’acquisto di importanti strumentazioni: Ecografo, elettrocardiografo, Holter ecg e pressorio, Lettino ginecologico e tutto il necessario per l’allestimento di un ambulatorio multidisciplinare dove effettuare gratuitamente e su prenotazione visite ed esami diagnostici, come elettrocardiogrammi, ecografie ginecologiche, tiroidee, vascolari e tanto altro. Questi strumenti consentiranno a personale medico specializzato di mettere in atto una serie di accertamenti diagnostico/preventivo, al fine di ridurre l’incidenza di patologie cardiache e metaboliche. Inoltre, sarà possibile avere delle consulenze psicologiche e informazioni sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Il nuovo presidio della CRI di Bagnara, sarà supportato dalla presenza di un cardiologo, un chirurgo vascolare, un ginecologo, un’ostetrica, una psicologa e un medico specializzando in anestesia e rianimazione. L’ambulatorio, che si aggiunge agli screening metabolici già avviati in alcune piazze cittadine, sarà operativo dal 25 Settembre per effettuare l’esame citologico vaginale - Pap Test - e, dal mese di ottobre saranno attivati ulteriori consulti ed esami.

Rimani sintonizzato sulle pagine social della Croce Rossa Italiana per scoprire il calendario delle prossime giornate di visite, esami strumentali e screening metabolici!

Instagram: crocerossabagnaracalabra

Facebook: Croce Rossa Italiana - Comitato di Bagnara Calabra OdV

