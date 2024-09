REGGIO CALABRIA L'Istituto Nazionale Azzurro annuncia il tema per l'anno istituzionale 2024-2025 Pellegrini di speranza

Lorenzo Festicini - RomaIn una dichiarazione rilasciata dal fondatore e presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro, Cav. Dott. Lorenzo Festicini, è stata annunciata l'apertura dell'anno istituzionale 2024/2025, che avrà luogo nella storica cornice della Città del Vaticano. Il presidente ha sottolineato come il tema scelto per quest'anno, "Pellegrini di speranza", sia in perfetta sintonia con il prossimo Giubileo indetto dal Santo Papa Francesco. “Il tema ‘Pellegrini di speranza’ rappresenta un invito a intraprendere un viaggio di solidarietà, empatia e rinnovamento”, ha dichiarato Festicini.

“In un momento storico come questo, è fondamentale riaffermare il valore della comunità e l'importanza di servire gli altri. Con l'auspicio di coinvolgere illustri ospiti e personalità della Città di Reggio Calabria, ci prepariamo a dare il via a un anno ricco di iniziative significative”. Questa apertura non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riaffermare l'impegno dell'Istituto verso i più bisognosi. “Insieme, possiamo davvero fare la differenza”, ha aggiunto Festicini.

“Il nostro lavoro a favore della solidarietà e del bene comune è più importante che mai. Il tema del Giubileo, in comunione con l’anno santo indetto dal Santo Papa Francesco, ci invita a riflettere e ad agire con rinnovata energia”. L'Istituto Nazionale Azzurro invita tutti a seguire gli aggiornamenti e i dettagli relativi a questo importante evento, un'occasione imperdibile per coloro che credono nel potere della comunità e nell'azione umanitaria.