Papa Francesco benedice le nuove corone per la Madonna di Porto Salvo di Bagnara Calabra

A presiedere la cerimonia sarà Sua Eccellenza Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, che porrà le corone sul capo della Madonna e del Bambinello, in un momento solenne e carico di devozione per la comunità locale. L’evento rappresenta una tappa fondamentale per i fedeli della città e dell’intera regione, che da secoli nutrono una profonda venerazione per la Madonna di Porto Salvo, patrona dei marinai e protettrice della città.

Le nuove corone, realizzate con maestria e dedizione, si distinguono per l’alto valore artistico e simbolico. Michele Affidato, celebre orafo calabrese, noto per le sue opere di arte sacra, ha saputo creare un’opera che unisce tradizione e spiritualità, destinata a rimanere nel cuore dei fedeli per le generazioni future.

La benedizione da parte del Santo Padre rappresenta un gesto di profondo significato spirituale, che conferisce ulteriore valore all’incoronazione. Il prossimo 27 settembre, la comunità di Bagnara Calabra vivrà un momento di fede e devozione collettiva, in un evento che richiamerà migliaia di fedeli da tutta la Calabria e non solo.

L’arte sacra continua a rappresentare un ponte tra fede e tradizione, unendo in questo caso la maestria di un artigiano locale con l’approvazione spirituale della più alta autorità della Chiesa. La comunità di Bagnara Calabra si prepara dunque a vivere un momento storico, in cui il sacro e il profano si incontrano in una celebrazione di profonda devozione e identità religiosa.