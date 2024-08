Antonio Pio, un tredicenne di Bovalino sorprende tutti con il suo amore verso l’arma dei Carabinieri

Antonio Pio un tredicenne di Bovalino sorprende tutti con il suo amore verso larma dei CarabinieriIeri, la Caserma dei Carabinieri di Locri ha avuto il piacere di accogliere Antonio Pio, un tredicenne originario di Bovalino, in una visita che ha suscitato grande emozione. Il giovane, accompagnato dai suoi familiari, ha potuto vivere un’esperienza unica, entrando in contatto diretto con il mondo dell’Arma dei Carabinieri, che ammira profondamente.

Durante la visita, Antonio Pio ha donato ai Carabinieri un documento molto speciale: la sua tesina interdisciplinare, realizzata in occasione dell’esame di terza media. Questo lavoro, che Antonio ha voluto condividere con i militari, rivela la sua grande passione e ammirazione per l’Arma dei Carabinieri, sentimento che ha radici profonde nella sua storia familiare, essendo il nonno di Antonio un ex Carabiniere.

In segno di riconoscenza per questo gesto significativo, il Comandante della Compagnia ha omaggiato Antonio con un Crest ufficiale dell’Arma, simbolo del legame tra i Carabinieri e i cittadini. Inoltre, al giovane sono stati donati una penna e un’agenda, che rappresentano un invito a coltivare sempre la passione per il sapere e l’impegno civico.

La visita si è conclusa con un momento di grande commozione e convivialità. Antonio ha espresso il suo ringraziamento per l’accoglienza ricevuta, sottolineando quanto questa esperienza abbia rafforzato il suo desiderio di seguire le orme del nonno.

La giornata di ieri è stata un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e le Forze dell’Ordine, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di Antonio.

L’Arma dei Carabinieri infatti, da sempre impegnata nella promozione della cultura della legalità, realizza diversi progetti educativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado che mirano a sensibilizzare i giovani su diversi temi tra i quali il bullismo, il cyberbullismo, l'educazione alla sicurezza stradale e la lotta alla droga e all'alcolismo con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle Istituzioni, facendo comprendere loro il valore della legalità e del servizio alla comunità.