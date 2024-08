VILLA SAN GIOVANNI Poliambulatorio, nota stampa dell'Assessore Maria Grazia Melito

Maria Grazia Melito Fin dall’insediamento, questa Amministrazione ha instaurato un dialogo con i vertici dell’ASP di RC per discutere dei bisogni in termini di servizi sanitari di Villa San Giovanni. Con orgoglio, dallo scorso 20 febbraio in Sala consiliare di palazzo San Giovanni, il Sindaco Giusy Caminiti e l’Assessora al ramo Maria Grazia Melito, in commissione con i Sindaci dell’Area dello Stretto, hanno appreso dalla Commissaria Straordinaria Dott.ssa Di Furia le sorti del Poliambulatorio di Villa e la sua imminente trasformazione in Unità di Continuità Assistenziale “hub”, risultato di grande rilevanza perché punto di assistenza territoriale strategico e di riferimento per circa 40/50.000 cittadini, perciò in grado di coprire le esigenze di un cospicuo numero di comuni limitrofi.

Nello specifico, l’hub sarà caratterizzato da presenza medica costante 24 h/7 gg, almeno 12 ore al giorno di copertura infermieristica, servizi diagnostici di base e di continuità assistenziale, attività consultoriali e rivolte ai minori nonché la presenza di un centro prelievi. Si tratta di un risultato importante per la comunità villese e per l’intera area dello Stretto, una risposta significativa alle numerose interlocuzioni intercorse nei due anni passati con la Direzione Generale dell’ASP di RC. “Vogliamo rincuorare e tranquillizzare i cittadini villesi, che negli ultimi giorni hanno potuto temere quanto dichiarato dal Codacons come <> di Villa San Giovanni, che tutto ciò non corrisponde al vero: il poliambulatorio, infatti, rispetto al 2020 risulta potenziato in termini di ore mensili globali ma anche di servizi, essendosi arricchito ad esempio della branca specialistica dell’ortopedia e avendo acquisito un aumento di ore di cardiologia, che dallo scorso anno, anche grazie all’intervento di questa amministrazione nel richiedere le sonde idonee all’attivazione del servizio, gode della possibilità di effettuare ecocardiografie, della fisiatria che dalle 2 ore settimanali del 2020 è passata a 16 ore già dallo scorso anno, nonché un aumento delle ore settimanali di otorinolaringoiatria. Tutto questo, non fa che potenziare e dare supporto a quanto già chiaramente emerso dalla delibera sullo sviluppo dell’assistenza territoriale integrata ospedale teritorio dell’ASP di RC, che designa il nostro Poliambulatorio come futura hub territoriale, e quanto ufficialmente presentato a me e al Sindaco lo scorso 25 luglio presso la sede della Direzione Generale dell’ASP di RC dalla dottoressa Di Furia e l’Arch. Beatino in persona, ossia il progetto esecutivo dei lavori per la Casa della Comunità che, ci ha garantito, partiranno a breve e vedranno attuata la metamorfosi dell’attuale poliambulatorio entro il 2026.”

La temporanea mancanza di reumatologo e geriatra è da imputare, così come quella del servizio A.A.I.H., non ad un trasferimento dei servizi ai poliambulatori limitrofi ma al pensionamento dei professionisti in servizio fino a questo momento, ma non sono mancate le richieste dell’Amministrazione di provvedere al turn-over di queste importantissime figure professionali, che siamo certi non verranno disattese. “Riteniamo il risultato delle interlocuzioni avvenute nel corso degli ultimi due anni dall’insediamento essere state proficue per garantire ai cittadini villesi e ai territori limitrofi un servizio sanitario efficiente e commisurato alle esigenze dell’Area dello Stretto. Avere una Casa della Comunità HUB proprio a Villa San Giovanni, sarà la svolta per vedere applicato un modello di medicina d’iniziativa efficace e realmente imprescindibile dopo la rivoluzione che il COVID ha imposto e che è stata attuata con il DM 77/2022. Pertanto siamo certi che i cittadini saranno lieti di questo risultato. Al contempo ci congratuliamo con Campo Calabro per il prestigioso risultato ottenuto nel poter beneficiare del PET. Ancora più felici di questo risultato siamo perché si tratta di un servizio essenziale per tutti i cittadini, dell’intera area dello Stretto tra Scilla e Reggio Calabria, e di cui pertanto beneficeranno anche i nostri cittadini villesi. La sanità manifesta la sua massima efficacia ed efficienza dalla capillarizzazione sul territorio dei suoi servizi, tenendo conto di pressione demografica e caratteristiche del territorio, in tal senso non bisogna mai auspicare una centralizzazione dei servizi ma gioire nel loro efficientamento tramite la corretta distribuzione degli stessi su più Comuni. Villa San Giovanni sarà presidio fondamentale per tutti i Comuni limitrofi grazie alla nascita di un così importante presidio sanitario “hub”, così come potrà beneficiare del Punto di Emergenza Territoriale che sorgerà a Campo Calabro nell’ottica di una sinergia tra comuni e comunità imprescindibile per un agevole funzionamento ed efficientamento della Sanità”, dichiara l’Assessora Melito. In merito alle richieste del PD, l’Assessora ci tiene a sottolineare che si sta lavorando già da ora per avviare quanto prima il centro prelievi all’attuale Poliambulatorio, ma i dettagli saranno resi noti più avanti.