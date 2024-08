BAGNARA CALABRA Firmata Convenzione tra Agess e Comune di Bagnara per la gestione del Campus estivo 2024

Randazzo - Ruggiero - Calabrò Firmata la Convenzione tra l' Associazione A.GE.S.S. ODV nella persona della Presidente Silvana Ruggiero e il Comune di Bagnara nella persona del Funzionario Dott. Vincenzo Calabrò, per la gestione in co-progettazione del Campus estivo per disabili.

Il Campus inizierà venerdì 2 agosto e c'è molto entusiasmo sia da parte della Presidente Agess Silvana Ruggiero che dell' Assessore Dott.ssa Angela Randazzo, per come è stato organizzato il Campus e per il numero delle domande di partecipazione pervenute ai Servizi Sociali. La Ruggiero, aderendo alla manifestazione di interesse, ha presentato un progetto molto valido che ha visto appunto l' approvazione dell' Assessore al ramo e di tutta l' Amministrazione ai quali la Presidente dell' Agess li ringrazia per la sensibilità dimostrata verso i nostri cittadini con disabilità, un particolare ringraziamento lo rivolge all' Assessore Randazzo per la sua disponibilità affinché possa essere attuato il progetto.

Il progetto prevede finalmente il servizio di trasporto da e per il Campus, la presenza sanitaria della CRI- Comitato di Bagnara che presenzieranno tutti i giorni in cui ci sarà il Campus ed anche il bagno chimico per disabili. "Non sono ovviamente nuova a questo tipo di esperienza - afferma la Ruggiero - e grazie al sufficiente finanziamento messo a bando dall' Amministrazione, ho potuto sviluppare un progetto che mette al centro le esigenze e l' incolumità delle persone con disabilità, nonché farli assistere da un congruo numero di operatori. Il leitmotiv del Campus saranni i colori della vita, infatti i ragazzi coloreranno quanto più sassi possibile da spargere in spiaggia, come simbolo dei colori che hanno dentro la loro anima che vanno tirati fuori per insegnare ai normodotati che dopo un temporale arriva sempre l' arcobaleno, basta saperlo apprezzare."