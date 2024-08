La Comunità parrocchiale di Catona (RC) nei prossimi giorni, 2-4 agosto 2024, celebrerà la Festa dei Sacri Cuori

Festa Sacri Cuori 2 agosto la giornata del perdono: adorazione eucaristica dalle 17.30 con possibilità di confessioni e SS. Messa alle ore 19 con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria. Il programma religioso prevede illa giornata del perdono: adorazione eucaristica dalle 17.30 con possibilità di confessioni e SS. Messa alle ore 19 con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.

Il 3 agosto la messa prefestiva alle ore 19 e domenica 4 la processione delle antiche statue per le vie del quartiere con arrivo al Catonateatro dove verrà ci sarà la concelebrazione solenne presieduta dal nostro arcivescovo mons. Fortunato Morrone.



Per quanto riguarda la festa di comunità ci sono 2 proposte il venerdì dalle 20 ci sarà la possibilità ci degustare una buona piadina salata o dolce e il gelato artigianale, brioche o coppetta. La serata sarà allietata dallo spettacolo “Magicalmente magici” offerto dall’amministrazione comunale.



Sabato 3 agosto gustando un buon panino con le frittole (per i più piccoli ci sarà un menù adatto) così come un fresco e buono gelato artigianale ci sarà la premiazione del “Catonasportinfesta”, che in questa ultima settimana ha dato la possibilità a chi voleva di sperimentare e giocare dei tornei sul lungomare di Catona (Beach volley, basket, canoa, vela, tiro con l’arco, ecc.) accompagnata da uno spettacolo musicale.



Domenica 4 agosto il clou della festa, alle 8.30 nel posteggio del Catonateatro con un Dj set con 30 e più Dj e Vocalist tra i quali Gianni Sanfilippo, Enzo Romeo, Nick Maltese, Marcello Sanfilippo, Roberto Nobile, Enzo Polimeni, Sergio Casile, Pablito, Federico Foti, Antonio Lubrano, Massimo Trunfio, Pato Marra, Andrea Clemente, Walter Zappia, Italo Palmara, Filippo Lo Presti, Claudio Polimeni, Roberta Ro, Domenico Mazza, Ale Lag, Lino Surace, Dj Dock, Emil Franzo', Marco Parisi, Paolo Cammara, Umberto Sinicropi, Vicky Trunfio, Benvenuto Marra, Maurizio Bellini, Michele Mangiola che hanno collaborato con Peppe Lucisano e in suo ricordo metteranno musica sulle cui note si ballerà, avendo come filo conduttore “Life in a gift”, la vita è un dono.



A seguire lo splendido e originale spettacolo delle FONTANE DANZANTI della Dominici’s che concluderà i giorni di festa con un’esplosione di luci e giochi d’acqua, zampilli che danzano su musiche classiche e moderne, immersi in suggestive scenografie e indimenticabili atmosfere tutto comandato da una tastiera musicale che magistralmente viene “suonata”