BAGNARA CALABRA Presentato alla SOMS il Progetto Biesse "Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere"

Progetto Biesse

Presentato dalla “SOMS - Società Operaia di Mutuo Soccorso” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra il Progetto Biesse “Giustizia e Umanità: Liberi di Scegliere”, promosso dall'Associazione Culturale Biesse.

Il Progetto Biesse, partendo da Reggio Calabria è diventato un percorso istituzionalizzato in tutte le scuole d'Italia, creando un ponte unico tra Nord e Sud: un esempio virtuoso sulla divulgazione della cultura della Legalità e della Giustizia e per il riscatto dei giovani che vivono in contesti familiari di criminalità organizzata e di 'ndrangheta. L’obiettivo di“Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere”, oltre alla divulgazione e alla grande attività di prevenzione, prevede anche aiuti economici concreti con l’attribuzione di borse di studio e borse lavoro per gli studenti delle scuole. Dopo i saluti di Rosario Cundari, Presidente della Società Operaia di M.S. di Bagnara, del Sindaco Adone Pistolesi e del Consigliere comunale con delega alle Politiche Culturali Mimma Garoffolo, sono interventi la Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Bruna Siviglia, il professor Renato Scutellà, Dirigente Scolastico I.C. "U. Foscolo" di Bagnara, il Magistrato Paolo Ramondino e l’Onorevole Federico Cafiero De Raho Vice Presidente Commissione Parlamentare Antimafia.