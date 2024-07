"Bagnara express", nuova avvincente avventura proposta dall'Azione Cattolica

Bagnara Exspress -- azione cattolica durante la quindicina in preparazione alla festa del 15 agosto di Maria Vergine Gloriosa e i XII Apostoli, c'è Bagnara express. BAGNARA CALABRA - Tra le attività promosse dall'durante la quindicina in preparazione alladi Maria Vergine Gloriosa e i XII Apostoli, c'è

<<Non è una semplice caccia al tesoro - spegano gli organizzatori - ma una sfida piena di colpi di scena ispirata al programma in cui le coppie partecipanti (tra i 14 e 99 anni) affronteranno diverse prove in giro per tutta Bagnara con l'obiettivo di divertirsi, conoscere meglio il nostro paese e soprattutto di arrivare primi al libro rosso. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 agosto presso la cartolibreria Denaro e la ferramenta Zoccali e la quota di partecipazione a coppia e di 10 euro>>. Ci saranno dei ricchi premi messi in palio da Zefiro, Unieuro Bagnara Calabra e Bacco.