Siglato l'accordo territoriale tra il comune di Bagnara e i sindacati per i contratti di locazione a canone concordato

Grazie all'Accordo Territoriale, vengono stabilite delle condizioni vantaggiose per i contratti di locazione a canone concordato. Questo significa che il canone di affitto viene determinato in base a parametri fissati dal Comune, tenendo conto di diversi fattori come la tipologia dell'immobile, la zona in cui si trova e la sua classe energetica. In questo modo si evitano eccessive speculazioni e si favorisce l'accesso a una casa dignitosa per tutti. L'Accordo offre numerosi vantaggi sia per gli inquilini che per i proprietari. Per gli inquilini, il canone concordato garantisce una maggiore stabilità economica, permettendo loro di pianificare il budget familiare in modo più preciso. Inoltre, viene garantita la possibilità di rinnovare il contratto di locazione per un periodo di tempo più lungo, offrendo così una maggiore sicurezza abitativa. Per i proprietari, invece, l'Accordo Territoriale offre una serie di incentivi fiscali e agevolazioni, rendendo più conveniente l'affitto a canone concordato. Inoltre, grazie alla maggiore stabilità degli inquilini, si riduce il rischio di vacanza dell'immobile e si favorisce la sua manutenzione e valorizzazione nel tempo.