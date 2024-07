Sanità, gli angeli del Covid dal primo luglio senza lavoro

Angeli del Covid - Sanità Sono 29 tra Oss e infermieri che dopo quattro anni, di cui due passati a gestire l'emergenza Covid, si ritrovano da un giorno all'altro senza lavoro. Subito dopo la fine della pandemia sono stati divisi tra Gioia Tauro, Polistena e Locri, e tutto sembrava filare liscio, con un percorso di stabilizzazione avviato e un futuro che appariva meno nebuloso.

E invece purtroppo qualcosa non è andato per il verso giusto, e ventinove famiglie si ritrovano in piena difficoltà e senza nessuna certezza per il futuro. Dall'Asp fanno sapere che gli Oss e gli infermieri non saranno riconfermati e che il personale che serve viene reperito attraverso una vecchia graduatoria di Cosenza. <<Ci buttano via come sacchi della spazzatura - evidenziano i lavoratori - ci sbattono fuori senza tenere conto del lavoro che abbiamo fatto, delle specializzazioni acquisite, e del danno economico arrecato alle nostre famiglie>>. Gli Oss non si sanno dare una spiegazione e chiedono al Presidente Occhiuto di intervenire, <<negli anni del Covid ci siamo messi in gioco rischiando in prima persona, ma tutto questo non è servito a niente, venivamo considerati angeli e invece ci hanno usati, e ora che non serviamo più ci gettano via. Perchè veniamo trattati così, chiediamo slo di poter fare il nostro lavoro>>. Per quanto riguarda gli infermieri hanno ottenuto una proroga fino a settembre, ma è probabile che poi non verrà rinnovata, gli Oss invece dal primo luglio si ritrovano senza un lavoro e senza nessuna spiegazione. L'appello accorato dei lavoratori alla politica e alle istituzioni regionali è quello di intervenire per dare un futuro alle ventinove famiglie che adesso sono nella disperazione più cupa, e non vedono vie d'uscita da una situazione che ritengono di non meritare per il lavoro che hanno fatto, per la professionalità dimostrata, e per come si sono comportati negli anni in cui sono stati in servizio.

