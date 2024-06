BAGNARA CALABRA E...state insieme: avviso pubblico del Comune

avvisi L'amministrazione comunale di Bagnara Calabra ha pubblicato l'avviso pubblico per la realizzazione del Campus Estivo 2024 denominato "E...state insieme!". L'iniziativa è volta a favorire la più ampia partecipazione dei cittadini con disabilità residenti nella città di Bagnara Calabra, coinvolgendoli in attività che comprendono giochi, sport, animazione e balneazione.

L'avviso pubblico è rivolto agli operatori del terzo settore a fronte dell'erogazione di contributi economici, da parte dell'ente comunale, finalizzati a coprire le spese da sostenere incluso l'acquisto del materiale ritenuto indispensabile per la riuscita dell'iniziativa e l'organizzazione del servizio di trasporto. L'amministrazione ha messo a disposizione un budget di 16.000 euro per la realizzazione di quindici giornate di attività ludiche, sportive e balneari articolate su tre giorni settimanali, dal prossimo 27 luglio e fino al 30 agosto. Potrà beneficiare del progetto un massimo di venti utenti, che verranno accreditati previa istanza presentata al settore Servizi sociali del Comune di Bagnara Calabra. Gli operatori interessati possono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione, da parte del Comune, delle manifestazioni di interesse ad aderire appunto all'iniziativa.

Intanto gli amministratori fanno sapere che sono stati ultimati i lavori di protezione antisfondamento del muro di Cacilì, mentre l'assessore allo sport Paolo Gramuglia ha reso noto che il Comune di Bagnara Calabra ha fatto ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento e riqualificazione dello stadio di calcio comunale. (t.f.)