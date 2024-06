Bagnara Calabra, la telemedicina in farmacia salva la vita a due pazienti

farmacia Valenzise La farmacia, oggi, non è più solo il luogo in cui trovare medicine e cure per problemi, piccoli o grandi di salute. La farmacia, oggi, è anche il luogo in cui praticare la prevenzione con esami diagnostici, quali ECG, Holter pressorio e cardiaco, screening e esami del sangue. Grazie alla tempestività del collegamento con cardiologi in telemedicina, la professionalità e competenza dei farmacisti questi servizi diventano validissimi strumenti salvavita.

Èd è ciò che è successo due volte, a distanza di pochi giorni a Bagnara Calabra, presso la Farmacia della dott.ssa Giada Valensise. L' ECG eseguito su due clienti, in evidente stato di sofferenza, grazie alla telemedicina, ha riscontrato anomalie cardiache, una particolarmente grave e l' urgenza del ricovero per eseguire accertamenti più approfonditi presso il GOM di Reggio Calabria. <<In un momento di vera e propria crisi sanitaria - evidenzia la dott.ssa Valenzise - questo è l’esempio di come l’utilizzo e l’implementazione dei servizi di telemedicina e di esami diagnostici presso le farmacie del territorio siano un valido supporto di pronto soccorso e strumenti per sensibilizzare tutti i cittadini alla prevenzione. Si tratta di esami diagnostici certificati, garantiti, accurati e precisi immediatamente refertati da medici cardiologi collegati h24 in telemedicina>>. La Farmacia Valensise al passo con i nuovi servizi e costantemente aggiornata rappresenta per Bagnara un importante riferimento per la salute del cittadino perchè opera 6 giorni su 7, anche la domenica nei turni assegnati settimanalmente e 12 mesi l’anno. La prevenzione salva la vita e questi episodi raccontano della professionalità della Bagnara che ci piace e ci rende orgogliosi.

