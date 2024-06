Insediato a Pellegrina il Consiglio Direttivo della Congrega di Santa Barbara: E' Giuseppe Marino il nuovo Priore

A guidare la Congrega per il triennio 2024/2027 sarà il Priore Giuseppe Marino, mentre del nuovo Consiglio Direttivo fanno parte il 1° assistente Alessandro Maisano, il 2° assistente Claudio Marino, il Gonfaloniere Angela Zoccali, il Maestro di Cerimonia Alessia Silipigni, il Presidente dei Revisori dei Conti Rocco Musumeci, e i Revisori dei Conti Eufemia Maceri e Tommasina Polimeni; la Segretaria Cristina Spoleti, il Cassiere Domenico Maisano, e i Consiglieri Tommaso Pennestrì, Domenica Serravite e Giovanni Zagari. Nel corso della cerimonia sono intervenuti, il delegato del Vescovo Don Marco Scordo, il Sindaco Adone Pistolesi, il Priore della Congrega di M.SS. Annunziata di Pellegrina Avv. Antonio Latella, mentre il Priore Onorario della Congrega di Santa Barbara Generale Pasquale Martinello, per impegni personali ha trasmesso una lettera di auguri, che è stata letta in chiesa dal Gonfaloniere.

A concludere la carrellata degli interventi il nuovo Priore che ha ringraziato in nome e per conto del consiglio direttivo e dei revisori dei conti, il Parroco Padre Giuseppe Saraceno <<per la fattiva collaborazione prestata e per la vicinanza alla Congrega dimostrata nell’espletamento di tutte le pratiche amministrative e canoniche per la buona riuscita dell’insediamento del nuovo consiglio direttivo>>. Giuseppe Marino ha ringraziato poi <<i congregati presenti ed assenti che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo del nuovo consiglio direttivo nella seduta del 14 aprile 2024>>, il Sindaco Adone Pistolesi, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale, il Comandante della Stazione Carabinieri di Bagnara M.llo Ordinario Alessandro Antonino Artino, il suo vice M.llo Rachele Fusco e il Brigatiere Gabriele Scavo; il Comandante della Polizia Municipale Capitano Lopes Rosalinda ed i suoi agenti presenti, la Croce Rossa di Bagnara Calabra cui la Congrega di Santa Barbara ha donato la macchina di servizio; i rappresentanti delle congreghe di: Maria SS. Annunziata di Pellegrina; Maria SS. del Rosario di Bagnara; M.SS. del Carmine di Bagnara; M.SS. Immacolata di Porelli; M.SS. del Carmelo di Ceramida, <<per la partecipazione “in cappa” alla cerimonia>>. Il Delegato del Vescovo Don Marco Scordo per la presenza ed il suo intervento, ed ha rivolto un saluto all’arcivescovo Metropolita Mons. Fortunato Morrone ringraziandolo per il decreto di nomina a Priore della Congrega di Santa Barbara firmato in data 01.05.2024.

Pino Marino il sindaco Adone Pistolesi e il Geom. Giuseppe MercurioPer finire il nuovo Priore ha ringraziato i “priori emeriti” per la presenza e la vicinanza, e tutti i presenti alla cerimonia, ed ha ricordato tutti gli altri priori emeriti defunti. In particolare si è soffermato su due priori defunti, <<in quanto oggi - ha detto - rappresentati dai lori figli nel consiglio direttivo che si onora di dirigere. La nomina a Priore - ha continuato - la dedico al mio compianto nonno paterno Giuseppe Marino priore emerito, che è stato uno dei fondatori della Congrega di Santa Barbara e priore per ben due volte>>. Marino, nel donare la stauetta di Santa Barbara al primo cittadino, ha poi spiegato perchè ha voluto fermamente la presenza del Sindaco dicendo che <<oltre al rispetto reciproco che ci lega e che ringrazio per le parole di stima a me rivolte nel suo intervento, perché in questo momento avrei voluto invitare suo papà per la profonda stima ed amicizia che mi legava e per averlo da sempre considerato un esempio di vita da seguire>>. Toccante e commovente è stata la presenza del Geom. Giuseppe Mercurio, collega e grande amico dell’ing. Marco Antonio Guerino Sergi, a cui è stata affidata una statuetta di Santa Barbara da consegnare alla famiglia. L' ultimo ringraziamento il nuovo Priore lo ha riservato alla moglie ed ai figli, <<che mi stanno sempre vicino supportandomi in ogni mia decisione, consapevoli dei miei impegni di lavoro che a volte mi portano via molto tempo dalla famiglia>>. Marino ha poi concluso affermando <<che in questi tre anni dobbiamo programmare per Santa Barbara tanti eventi religiosi e civili, abbiamo le idee chiare su ciò che vogliamo fare, con unico obiettivo di raggiungere dei traguardi ambiziosi. Per questo mi sono circondato di collaboratori, che sono anche degli amici, fissandoci quale principio fondamentale, il rispetto degli altri, con l’idea di avere sempre la voglia di innovare e di migliorarsi>>.

