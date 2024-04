“Compi un bel gelso!”, l’Arte della Seta continua con un gelseto didattico

gel setL’idea è stata lanciata sui social dall’azienda agricola “Il Filo di Seta” di Ortì sup che gestisce il museo demo-etno-antropologico della seta e della ruralità. Sono oltre mille gli anni di storia della seta sui nostri territori e mille e più le storie che si potrebbero narrare attorno al mondo della sericoltura sempre ricco di fascino e suggestione. Sono invece 150 gli anni della tradizione agro-tessile della famiglia Furfari-Moscato di Ortì oggi portata avanti da Rosa Furfari: titolare dell’azienda agricola nonché fondatrice del museo.

Come funziona?

La campagna “Compi un bel gelso” è stata lanciata sotto Pasqua per far “rinascere” l’arte della seta attraverso l’impianto di un nuovo gelseto didattico funzionale all’implementazione della bachicoltura; quindi a fornire il “cibo-base” per i bachi: le foglie di gelso. L’obiettivo dichiarato è quello di creare il più grande gelseto del comune di Reggio e rendere attori-protagonisti i donatori che, finanziando i gelsi, avranno diritto ad una visita al museo della seta ma anche a mettere il proprio nome sul gelso donato. Una sorta di “adozione”, non solo fisica, dei gelsi ma anche di un patrimonio immateriale che descrive secoli di economia e vita rurale. “Il filo di seta” come filo della memoria che ci ricollega alla tradizione tessendo nuove storie nel presente.

I gelsi si possono acquistare facendo un bonifico intestato a Filippo Sorgona con la dicitura, come causale, “acquisto gelsi”; l’IBAN è IT86W0760116300001050001526.

La campagna sta avendo numerosi riscontri oltrepassando già l’obiettivo iniziale dei 100 gelsi. Andrà avanti ancora per preparare al meglio il “mese della seta” tra maggio e giugno. Come già avvenuto l’anno scorso ( a Borgo Croce) sarà riproposto il percorso didattico itinerante del ciclo della seta per poter vedere dal vivo i bachi e comprendere come avviene il “miracolo” della produzione della preziosissima fibra.

Dunque “compi un bel gelso” e rinnova la tradizione!

