A Bagnara la Carovana della Prevenzione di Komen Italia

A Bagnara la Carovana della Prevenzione di Komen ItaliaArriva anche a Bagnara Calabra la Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia grazie alla determinazione dell' Assessore alle politiche sociali Angela Randazzo. Dalle 9.00 di stamani infatti, fino alle ore 15.00, circa cinquanta le donne che su prenotazione si sono sottoposte a esami diagnostici intrascurabili quali l'ecografia mammaria e la mammografia. In particolare, la Carovana si rivolge a tutte coloro che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute.

"Ho voluto fortemente che la Carovana facesse tappa nella nostra cittadina per lanciare un messaggio importante, per alzare l' attenzione su una malattia oncologica che colpisce una donna su otto, ma che se diagnosticata in tempo può risolversi positivamente. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al nostro Comitato Croce Rossa Italiana e alla sua Presidente Carmela Luppino che hanno sostenuto l'iniziativa occupandosi delle prenotazioni, e al Presidente della ProLoco Bruno Ienco per il supporto logistico e la calorosa accoglienza." Queste le parole dell' Assessore Randazzo che auspica che questa giornata diventi un appuntamento annuale dedicato al benessere e alla salute delle donne. Fino al 15 Aprile la Carovana opererà su diversi comuni Italiani.

Antonina Velardo