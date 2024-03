Celebrata a Pellegrina la giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di mafia

Giornata vittimedi mafia BAGNARA CALABRA - Il 21 Marzo di ogni anno si celebra la “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie”. L’iniziativa nacque dal dolore di una mamma che perse il figlio nella strage di Capaci, attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 Maggio 1992, in cui restarono uccisi il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta.

Nonostante siano trascorsi più di trent’anni da quel tragico evento, la mafia c’è ancora e per sconfiggerla è necessario che le istituzioni continuino ad impegnarsi per colpirla alle sue radici, promuovendo opportunità educative, rafforzando la scuola, gli spazi di aggregazione e i servizi sul territorio. Questo per evitare che le organizzazioni mafiose riescano a condizionare le scelte e la mentalità della società. Fu proprio il Giudice Falcone ad affermare che << la mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine>>. Anche l'Associazione Pellegrinese Cultura Sport e Ambiente, guidata dal Prof. Giuseppe Spoleti, ha voluto celebrare la “Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie”, coinvolgendo l'Istituto Comprensivo "U. Foscolo", e l'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra.