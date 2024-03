Al Severi un convegno per sensibilizzare gli alunni sui disturbi del comportamento alimentare

Al Severi un convegno per sensibilizzare gli alunni sui disturbi del comportamento alimentareIl 15 marzo è la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare ed è proprio di questo che si è discusso nel Convegno tenutosi presso l’Auditorium “Nicholas Green” dell’Istituto “F. Severi” di Gioia Tauro e organizzato dalle docenti Carmela Benedetto, referente alla salute, Domenica Velardo, referente per l’insegnamento dell’Educazione Civica e dal dirigente scolastico, prof. Fortunato Praticò.

L’obiettivo primario è stato quello di sensibilizzare gli alunni delle classi prime su una tematica importante, che purtroppo, li vede sempre più protagonisti in una società dove l’apparire conta più dell’essere e dove la realtà virtuale spesso conta più di quella reale. Sono intervenuti i docenti dell’istituto, prof. Daniele Prestileo e Angelo Cutrupi che hanno relazionato sull’importanza di una alimentazione sana ed equilibrata e su un corretto stile di vita. La malnutrizione è oggi il problema più diffuso che colpisce circa il 30% della popolazione mondiale e con essa anche la non accettazione di se stessi, del proprio modo di vedersi allo specchio. La percezione sbagliata che noi abbiamo di noi stessi porta ai disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, ortoressia, ovvero l’ossessione per il cibo sano e la ricerca eccessiva della purezza degli alimenti. “Noi siamo ciò che mangiamo” è questo il messaggio della dott.ssa Mara Parlongo, biologa nutrizionista, che si è soffermata sull’importanza del mindfull eating ovvero la maggiore consapevolezza e ascolto dei nostri bisogni, che ci può portare a un nuovo modo di stare a tavola e di avvicinarci al cibo. Ha concluso l’incontro la psicologa Sofia Ciappina, che si è soffermata sulle conseguenze di questi disturbi soprattutto in età adolescenziale. “La nostra immagine corporea è il risultato dell’interazione tra aspetti psicologici, esperienze, aspetti culturali, aspetti sociali” dice la psicologa, “è necessario amare se stessi prima di tutto, solo così si possono superare le paure, le insicurezze, anche il senso di vergogna rispetto agli altri. Il riconoscere di avere un disagio è il primo passo per intervenire, per cambiare le cose e non arrivare ad una situazione più complessa e difficile, che poi ha necessità di una cura molto più complessa”. Prevenire è dunque la cura migliore. Questol’intento primario dell’incontro, stimolare negli allievi lo spirito critico, la consapevolezza della loro unicità anche nella loro diversità.