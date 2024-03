8 Marzo, al Fermi di Bagnara si è dibattuto sul tema “La donna tra filosofia e psicanalisi”

La donna tra filosofia e psicanalisi -Hanno dialogato con due donne straordinarie del nostro tempo gli studenti e le studentesse dell’IIS E. Fermi di Bagnara, che per la giornata dell’otto marzo ha scelto due nomi insigni del panorama femminile: Francesca Rizzo e Eva Gerace Gemelli. A dibattere sul tema “La donna tra filosofia e psicanalisi” sono state, infatti, la prima una filosofa, docente di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Messina, e l’altra una psicologa e psicanalista, membro essenziale del Circolo Psichiatrico del Mediterraneo.

A volere e sostenere l’incontro è la stessa Professoressa Graziella Ramondino Dirigente dell’Istituto Fermi, che da sempre lotta sull’attualissima tematica “donna a tutto tondo nella società”, mentre a programmare e coordinare l’attività è stato il Professore Francesco Idotta, docente di Storia e Filosofia presso il Plesso del Liceo Scientifico a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Fondamentale in una società ed in una comunità come quella di Bagnara promuovere e affrontare l’argomento sulla presenza femminile e sulle ingiustizie subite dalla donna.

Proprio da questo splendido centro della riviera calabra, dal quale sono emerse donne di straordinaria unicità come quelle di Mia Martini, che sempre Bagnara celebra e ricorda, e della stessa sorella Loredana Bertè, si alza la voce unanime di donne al bel dialogo convenute per sottolineare il ruolo, la fisionomia e la proiezione essenziale della donna nel mondo moderno. L’incontro ha avuto impegno temporale di poco meno di due ore, riuscendo ad illustrare in senso diacronico la crescita e gli sforzi costanti delle donne per poter raggiungere livelli di diritto uguali a quelli maschili, delineando i profili delle prime donne filosofe e delle prime donne psicologhe della nostra società.

Con l’auspicio e anche la profonda convinzione che solo grazie a una scuola attenta al dialogo e all’educazione costante si possa superare una certa differenza sociale tra uomo e donna, il Fermi non si ferma mai dinanzi a nessuna problematica da affrontare e non si ferma solo alle celebrazioni di date convenzionali, anzi dimostra di proseguire laboriosamente e tenacemente come le stesse donne simbolo della sua comunità bagnarese.

Caterina Restuccia

La donna tra filosofia e psicanalisi