BAGNARA CALABRA Incontro a Pellegrina in occassione della "Festa della Donna"

PELLEGRINA - APCSA Si è svolta mercoledì 6 Marzo, presso la sede dell' Apcsa- Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente- un incontro che ha dato il via alla celebrazione della donna in vista della giornata a lei dedicata.

Il convegno, moderato dal Prof. Giuseppe Spoleti, nonchè Presidente dell' Associazione, è stato arricchito da brevi e profonde riflessioni da parte dei vari relatori: Comandante Polizia Municipale Rosalinda Lopes, i Consiglieri Comunali Mimma Garoffolo, Lia Iannì e Giuseppe Cardona, Padre Giuseppe Saraceno. I presenti hanno accolto con molta attenzione e interesse i diversi spunti, dai quali è emerso che le donne sono sempre state ricettori e trasmettitori di conoscenze che la storia purtroppo, ha posto spesso nei margini per via di valori culturali che sottovalutavano la persona "donna". "Ascolto" e "Rispetto" le parole che echeggiano da questo incontro, che quasi al culmine ha lasciato spazio a delle testimonianze di donne che svolgono importanti mansioni per il territorio bagnarese concludendosi con la consegna di un presente in ceramica a tutte le presenti.

Antonina Velardo