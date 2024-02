Plastic Free e Lega Navale Italiana insieme per l’ambiente

Plastic Free e Lega Navale Italiana insieme per lambienteÈ stato firmato ieri sera, martedì 13 febbraio, presso la sede della Lega Navale Italiana, sezione di Reggio Calabria, il Protocollo di intesa fra l’associazione nazionale Plastic Free ODV Onlus e La sezione di Reggio Calabria della Lega Navale Italiana. L’obiettivo: realizzare azioni congiunte tese a favorire la crescita e la diffusione della cultura del mare, del suo ambiente e della navigazione a vela nel rispetto della natura e degli esseri viventi attraverso l'organizzazione di attività, eventi e manifestazioni volte a divulgare il valore culturale, sportivo, educativo e sociale della navigazione a vela esaltando lo spirito di aggregazione, solidarietà e condivisione.

Alla firma del Protocollo erano presenti per Plastic Free: la vice referente per la regione Calabria, Serena Pensabene, e la referente per il comune di Reggio Calabria, Ludovica Monteleone; per la Lega Navale Italiana: il Presidente Antonino Nicolò, il Delegato Regionale della Lega Navale Italiana, Sandro Dattilo, e il Consigliere della Lega Navale Italiana e Delegato Sport, Antonio Leuzzi.

“Siamo entusiasti di questa nuova collaborazione con la Lega Navale nella nostra città. Siamo certi che lavorare insieme ci aiuterà a diffondere in modo ancora più efficace una cultura vicina al mare, alle sue risorse, alla sua conoscenza e al rispetto del suo ecosistema”, afferma Serena Pensabene, vice referente Plastic Free per la regione Calabria.

“È un onore e un piacere aver firmato un Protocollo d’Intesa con Plastic Free. Siamo sicuri che la collaborazione sarà proficua e che riusciremo a prenderci cura del nostro mare. Con questo progetto vogliamo arrivare al cuore della popolazione reggina e far capire quanto è importante tenere pulito ciò che ci circonda, che sarà ciò che lasceremo ai nostri figli”, dichiara a termine dell’evento Antonino Nicolò, Presidente della sezione reggina della Lega Navale Italiana.