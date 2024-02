Al "Fermi" di Bagnara si è concluso il progetto "Donare per imparare"

Loc LICEO ENRICO FERMIÈ come entrare nelle fitte pagine di un libro di storia, ricche di ricordi e sventagliate da saperi diversi, per potersi proiettare in un futuro solido e definito, è così studiare all’Istituto Enrico Fermi di Bagnara Calabra. E gli eventi vissuti sanciscono il ritorno di belle menti e ottimi studi, come quello del giovane Francesco Adami, ex studente dell’indirizzo ITI del Fermi, che ha avuto l’opportunità di presentare, in qualità di tecnico operativo di centro dell’azienda Snam e come volontario, la conclusione di un progetto sano ed ambizioso.

Fondazione Snam ETS, con Fondazione Italiana Accenture ETS, sua partner, sceglie di operare sul campo sociale, vuole offrire la sua generosa presenza ad uno degli ambienti che oggi ha più ruolo nella società, ossia la Scuola. Lancia un vero e proprio programma di formazione professionale, grazie al contributo di volontari come Adami, che possano formare in aula le nuove generazioni al corretto uso delle energie, entrando a pieno titolo in quella che è oggi definita just transition. Si tratta di nuove strategie per operare al fine di vincere le povertà energetica, educativa e alimentare, porgendo professionalità, beni e servizi. Partito a settembre e concluso ai primi di ottobre, è stato avviato presso i locali dell’indirizzo ITI del Fermi un progetto dal titolo “Imparare la Transizione Giusta e la cura dell’ambiente”, all’interno di un circuito progettuale ben più ampio dalla significativa definizione “Donare per imparare”. Il percorso ha portato all’Istituto ben sei figure Responsabili della Snam e della Fondazione Snam, che accolti dalla Dirigente Professoressa Graziella Ramondino, hanno potuto siglare l’iter formativo e l’evento con la consegna di un congruo numero di PC ricondizionati, che saranno riutilizzati dagli studenti dell’Istituto Fermi.

La Fondazione ha, dunque, in questo senso dato prova di quella che oggi dovrebbe essere la politica aziendale più corretta e diffusa tra tutte le aziende, ossia la circolar economy, riportando in vita strumenti ancora in ottima condizione, evitando sprechi, sperpero di risorse e consequenziale inquinamento, esattamente come ha voluto sottolinearela stessa Responsabile del progetto dott.ssa Melodia. Seguiti da uno dei docenti responsabili dell’attività formativa, il prof. Antonino Scappatura, sono statigli studenti di 5^ D dell'ITI: Gioffrè Carmelo, Lo Presto Francesco e Marino Domenico ad avere in consegna simbolica i personal computer ricondizionati, che saranno gestiti dal costante supporto del prof. Vincenzo Musumeci. Soddisfatta del grande ritorno educativo e formativo del suo Istituto è stata la Dirigente Ramondino che ha cosìdichiarato vivamentea fine evento “La nostra Scuola è sempre molto attiva nell’intercettare tutte le novità e tutti i fermenti che muovono anche a grandi distanze. L’utenza, o per meglio dire la nostra grande risorsa umana di studenti e studentesse sono il nodo intorno al quale ruotano le attività, perciò stiamo attenti alle prospettive che realtà di grande ampiezza, come quella della Fondazione Snam, aprono per i giovani.” Non è certamente mancata la corretta comunicazione, quindi, tra le risorse interne all’ente scolastico e quelle esterne già operanti sul territorio. “Donare per Imparare” continua la Dirigente in un’intervista “è stato l’invito a rieducare la nuova generazione al rispetto dell’ambiente circostante, al riuso e al ripristino degli strumenti. Esso è stato un progetto pluridirezionale, ha formato i ragazzi, li ha sensibilizzati al corretto uso delle risorse energetiche, li ha condotti alla scoperta ed all’approfondimento di nuove risorse, li ha stimolati ad adottare comportamenti corretti e a guardare con occhi nuovi il mondo che ci appartiene.”

Al tavolo relatori sono stati di forte attrattiva davvero tutti, al punto da calamitare l’attenzione delle decine di studenti in ascolto. Accanto alla Dirigente Ramondino la dott.ssa Angela Melodia, responsabile del progetto della Fondazione Snam, Valerio Francia referente responsabile Fondazione Snam, Francesco Adami e Domenico Morello, volontari Snam e formatori del progetto concluso, Antonio Gravina, responsabile del distretto sud occidentale di Snam, Giancarmine Trezza, referente Snam della sede di Palmi. Ancora una volta un grande risultato per l’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi di Bagnara, che già con l’indirizzo scientifico aveva da poco portato a casa un ottimo posto in graduatoria tra i migliori licei della provincia di Reggio Calabria e, che, con questo ritorno professionale, dell’indirizzo ITI suggella la propria serietà educativa e formativa. Sul gong dei saluti non poteva mancare la generosa consegna di una targa ricordo da parte della Dirigente al team pluricomposto di Snam e Fondazione Snam per l’impegno profuso nella lodevole e originale iniziativa e come dono di ospitale accoglienza calabra a chi arriva da fuori porta per costruire nuovi e futuri confronti.

Caterina Restuccia

