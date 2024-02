Si è svolto a Reggio Calabria il convegno su “Devianza minorile e orientamento attivo contro la dispersione scolastica”

Il Prof Giovanni Carbone e i relatoriSi è svolto a Reggio Calabria presso la sala Monteleone di Palazzo Campanella, organizzato dal Centro di Formazione Dante Alighieri di Palmi, in collaborazione con L'università E-Campus e L'università degli studi Link, il convegno sul tema “Devianza minorile e orientamento attivo contro la dispersione scolastica”.

Dopo i saluti istituzionali dei consiglieri regionali Giuseppe Mattiani e Giuseppe Gelardi, e dell'On. Domenico Forgiuele, è intervenuto il Dott. Paolo Ramondino, Magistrato presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria. Le conclusioni sono state affidate al Magnifico Rettore dell'Università E-Campus Enzo Siviero, e al Dott. Alfonso Lovito, Direttore Generale dell'Università E-Campus Novedrate. A introdurre e moderare i lavori il Prof. Giovanni Carbone, Università E-Campus Novedrate (Resp. Nazionale Orientamento Scolastico). Lo sforzo organizzativo e la partecipazione del Rettore, e dei professori Nicola Ferrigni, Riccardo Mancini e Alberto Pesce dimostra quanto il Centro di Formazione Dante Alighieri di Palmi sia importante per la formazione del personale della Scuola, non solo a livello regionale ma anche nazionale, impegnato tra l'altro a offrire numerosi servizi, tant'è che è anche Polo Ufficiale E-Campus e Polo Ufficiale Link Campus. Un convegno che ha registrato la numerosa partecipazione di studenti, Dirigenti Scolastici e Docenti.

Gli interventi che si sono susseguiti, hanno messo in luce la problematica riguardante la dispersione scolastica la quale non è facilmente inquadrabile entro contorni univoci e ben definiti in quanto legata alla natura fluida, spesso precaria, delle relazioni umane del nostro tempo. Tuttavia il fenomeno evidenzia le criticità legate ad aspetti di fragilità individuali, di disfunzione del sistema scolastico e di squilibri di natura socio-economica ed urbanistica. In tale prospettiva, la dispersione scolastica è la dissipazione di intelligenze e di umanità. Il fenomeno è caratterizzato da mancato, incompleto o irregolare percorso scolastico dei ragazzi, abbandono scolastico e uscita precoce dai circuiti della formazione. I vari relatori hanno sottolineato le cause che determinano il fallimento formativo dei giovani. Fra i fattori di carattere soggettivo si individuano le difficoltà cognitive e di apprendimento, le attitudini e il senso di inadeguatezza. Generalmente questi ultimi sono significativamente correlati alla condizione socioeconomica della famiglia e al livello di istruzione dei genitori: con il 22% di abbandono degli adolescenti i cui genitori hanno il titolo di scuola media, contro il 2,3% di giovani con genitori laureati.

Ulteriore elemento di rischio è il fenomeno dei ghetti educativi, scuole collocate in quartieri degradati con carenza di servizi scolastici, quali il tempo pieno, le mense le palestre e i centri sportivi: in esse si concentra la presenza di ragazzi fragili sul piano culturale e socioeconomico. A tal proposito i relatori ed in particolare il Prof Giovanni Carbone, responsabile Nazionale per l’orientamento, ha sottolineato l’importanza dell’ orientamento un ruolo decisivo nel complesso ed articolato processo di alta formazione delle nuove generazioni. La scelta del percorso di studio universitario rappresenta infatti un momento molto delicato nella vita dello studente che deve maturare una scelta consapevole per costruire un proprio progetto di vita; carenze nelle azioni di orientamento in ingresso contribuiscono ad incrementare il numero di abbandoni degli studi, nonché a rallentare le carriere studentesche aumentando a dismisura i tempi di conseguimento del titolo di studio. Il primo accesso all’Università è quindi una fase estremamente delicata del percorso formativo dello studente, come dimostrato dal fatto che gran parte degli abbandoni si verifica durante il primo anno d'iscrizione. E' dunque estremamente importante che l'Università organizzi, in questa fase, attività in grado di sostenere uno dei passaggi più delicati della carriera formativa di un giovane, attraverso servizi di assistenza e informazione volti a mitigare perplessità ed incertezze legate all’impatto con il mondo universitario.

Le Università E-Campus e Link Campus rivolgono particolare attenzione ai progetti di orientamento rivolti agli studenti delle scuole superiori, in modo da promuovere una conoscenza puntuale ed approfondita dell’offerta formativa degli Atenei e, al contempo, stimolare scelte consapevoli del proprio percorso universitario anche attraverso idonee attività propedeutiche all’accesso ai corsi di studio volte a verificare il possesso delle conoscenze e/o delle capacita o l’adeguamento della personale preparazione necessarie per l’accesso ai corsi di studio. Di pari passo, l’attività di orientamento, oltre che a focalizzarsi su indagini sulle motivazioni e aspettative degli studenti in ingresso, contempla il ricorso ad esperienze didattiche innovative, in funzione dell’orientamento stesso, al fine di pervenire ad una regolarità delle carriere. In quest’ottica il servizio è mirato a potenziare gli strumenti di valutazione delle competenze in ingresso degli studenti, in particolare per quei corsi di studio che evidenziano un elevato tasso di dispersione.

Convegno Palazzo Campanella