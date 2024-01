SPI ed AUSER presentano il progetto “INCONTRIAMOCI”

spi-auserPartirà a Reggio Calabria in via sperimentale il progetto “INCONTRIAMOCI”, sostenuto dalle leghe SPI dell’ambito di Reggio Calabria insieme alle AUSER Catona, Solidarietà, Soccorso e Pellaro, dedicato agli anziani della città.

Con l’aumento dell’età media della popolazione, si osserva un incremento di fragilità e solitudine tra gli anziani. La vecchiaia però non deve essere considerata una malattia,bensì una fase naturale della vita che può essere vissuta ancora con il conforto del benessere. Registriamo giornalmente un welfare carente, una sanità allo sbando, alcune dinamiche socio-economiche come la sostituzione dei negozi di prossimità, la riduzione dei servizi di trasporto pubblico e l’emigrazione dei figli. Tutto ciò determina un impoverimento della vita di relazione e degli interessi proprio nel momento in cui l’individuo avrebbe la possibilità di riappropriarsi del proprio tempo e vivere più profondamente esperienze di vita e operosità.

Gli obiettivi che il progetto “INCONTRIAMOCI” si prefigge di raggiungere?

Contrastare la solitudine tra gli anziani;

Favorire l’incontro e l’interazione tra generazioni diverse per promuovere l’inclusione sociale;

Riconoscere e valorizzare la dignità degli anziani attraverso la partecipazione attiva e la cittadinanza attiva;

Migliorare la qualità della vita degli anziani con attività sociali che stimolino il benessere psicofisico e allarghino gli orizzonti culturali.

Questo progetto, della durata di sei mesi, sarà monitorato attentamente mediante valutazioni trimestrali basate su questionari e schede di rilevazione che si concentrano su indicatori specifici. Coloro i quali sono interessati possono contattare le seguenti sedi per maggiori informazioni:

Lega di ambito Reggio Calabria e Auser Solidarietà;

Sub Lega Catona e Auser Catona;

Sub Lega Sbarre e Auser Soccorso;

Sub Lega Pellaro e Auser Pellaro;

Sub Lega Cannavo.

Il Segretario Generale - SPI CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria - Mimma Pacifici