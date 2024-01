Devianza minorile, lunedì 29 gennaio convegno a Reggio Calabria di Università E-Campus e Link Campus

Devianza minorile - loc - Il focus del convegno proposto dalle due Università E-Campus e Link Campus è concentrato sul problema della dispersione scolastica, un fenomeno sempre più preoccupante, soprattutto in un contesto di crisi economica, sociale e culturale. Si tratta della situazione in cui i giovani abbandonano precocemente la scuola, senza aver acquisito le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro e per vivere in modo autonomo e responsabile.

Le cause della dispersione scolastica sono molteplici e complesse. Tra le principali ci sono: le assenze frequenti, le bocciature ripetute, i comportamenti di disturbo in classe, la povertà culturale, la crisi economica, la disoccupazione, i rapporti familiari conflittuali, i genitori assenti o dipendenti dai figli, le interferenze dei media e delle droghe, il disinteresse alla vita e alla formazione per il futuro.

La società deve favorire l’inclusione sociale dei giovani emarginati o vulnerabili. La giustizia deve essere attiva nel contrastare le forme di criminalità organizzata che coinvolgono i giovani. Il Decreto Caivano del 2023 è un provvedimento importante che mira a ridurre l’abbandono scolastico e a prevenire la delinquenza giovanile in Italia. Il decreto prevede l’istituzione di un osservatorio nazionale sulla dispersione scolastica (ONDS), composto da rappresentanti delle istituzioni educative (scuole pubbliche ed private), delle forze dell’ordine (polizia locale), degli enti sociali (associazioni civiche) e dell’ambiente giudiziario (magistratura).

Ecco perché le stesse Università sono molto attenti alla fase dell’orientamento ponendosi come fine di supportare il singolo nella realizzazione di un progetto di vita personale e professionale che ha bisogno ancor più di un'azione finalizzata alla costruzione del sé e alla realizzazione sociale del cambiamento, per gestire consapevolmente ed attivamente le opportunità e le difficoltà

Prof Giovanni Carbone (Università E-Campus responsabile nazionale orientamento)