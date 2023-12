“Incroci”: l’iniziativa al "Fermi" di Bagnara sui pericoli stradali, ferroviari e della Rete

Iniziativa al Fermi di Bagnara sui pericoli stradali ferroviari e della RetePresso l’Istituto d’Istruzione Enrico Fermi in Bagnara le classi prime delle sezioni A, B, C, D, durante la mattina del 15 dicembre, hanno potuto assistere e partecipare attivamente ad un momento di incontro dalle finalità educative e formative su uno dei Progetti a circuito nazionale che presenta due delle tematiche sociali più delicate per le nostre nuove generazioni.

A relazionare dettagliatamente durante la mattinata alle sezioni delle classi prime, accompagnate dal personale docente e sotto la costante presenza della Dirigente Scolastica Prof.ssa Graziella Ramondino, è stato il Sovrintendente Domenico Caratozzolo, in servizio alla PolFer, con la Sovrintendente Anna Curcuruto per la Polizia Postale.

L’Istituto Fermi, come sempre accorto ed attento, e la sua Dirigente Ramondino hanno ancora premuto il tasto di accensione e di allerta sulle normative e sulla legalità da rispettare sin dai primi anni di vita e di educazione. Il Progetto Nazionale presentato all’uditorio giovanissimo, dalla definizione e titolo “Incroci”, ha messo in evidenza ai ragazzi ed alle ragazze tutti i rischi e i pericoli nello scenario ferroviario e all’interno della magmatica rete cyber, stimolando alla massima attenzione, sensibilizzando a cogliere dettagli che potrebbero essere dannosi e persino, nel peggiore dei casi, anche letali.

L’obiettivo è ovviamente diffondere la cultura della giustizia e della sicurezza, al fine di prevenire ogni reato e danno, contrastare pericolosità di varia natura e saper acquisire spirito critico ancheverso fatti ed eventi di cronaca sul territorio Nazionale, presi per spunto e come esempio per fronteggiare le problematiche suscitate. La Scuola è sempre viva e attiva per sostenere i e le giovani nella sana crescita, insegnando rispetto alla legge e al prossimo.

Caterina Restuccia