ROSARNO Il messaggio di pace e inclusione dell’Istituto Comprensivo Marvasi

SCUOLA MARVASI - ROSARNOCos’è il Natale se non l’incontro di cuori semplici e puri? Cos’è la scuola se non il luogo in cui bambini e bambine possano parlare insieme con lo stesso linguaggio e con altri diversi linguaggi del proprio mondo interiore?

Ed è proprio questo il messaggio che è arrivato da una delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo Marvasi – Vizzone, che seppure in colpo di coda e con grande semplicità, ha saputo offrire e dare con solo vocine e manine l’esempio più vero e bello di inclusione, condivisione e compartecipazione con tutti gli altri bambini e le altre bambine che possono arricchire con la loro stessa diversità l’intero mondo.

Amato Sofia, Bellocco Salvatore, Bertaso Sara, Cacciola Maria Fatima, Cangemi Noemi, Carrozza Andrea, Ciurleo Raffaele, Laruffa Lavinia, Laurendi Gabriele, Licari Livia, Napoli Gabriele, Pepè Antonella, Petullà Luca, Pisano Davide, Rao Nino, Restuccia Antonio, Roselli Rebecca, Turcanu Pavel sono i bambini che hanno con grande umiltà accolto chi arriva da altra patria, chi non può incedere come loro, chi non ha le stesse sorti, e con la stessa umiltà in una palestra scolastica del Plesso sito in Piazza Duomo a Rosarno agitando le mani, muovendole a modo e ritmo di LIS (Lingua dei Segni Italiana) hanno intonato il testo “Prince of peace”.

Piccoli e piccole, ormai prossimi e prossime alla chiusura del ciclo scolastico di Primaria, grazie soprattutto alla sensibilità del corpo docente, hanno dimostrato maturità e crescita, amalgamandosi in maniera naturale ai nuovi arrivati “con altre qualità”, manifestando quel vero senso di Natale e di vita che dovrebbe contraddistinguere tutti.

Caterina Restuccia