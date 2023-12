Il Natale a Rosarno quest’anno ha messo in mostra il meglio di tutte le forze e le energie dei volenterosi rosarnesi

presepe vivente rosarno -Dopo il grande riscontro di pubblico ad una delle iniziative più originali e nuove, come la Via del Natale e della Casa di Babbo Natale a cura delle due Associazioni di volontari A.Fe.Ro. e NuovaMente Rosarno Odv, adesso l’attesa trepidante e gioiosa è riservata alla quarta Edizione del Presepe Vivente. Lavorano ininterrottamente da mesi, in silenzio, lontani e lontane da riflettori, ma con un grande spirito cristiano che li accomuna tanto le mamme quanto i papà del Gruppo Famiglia di Nazareth con tutta la comunità parrocchiale di Maria SS. Addolorata, per costruire e completare un’opera così maestosa come il Presepe Vivente.

Si tratta di un’iniziativa che aveva visto la sua prima realizzazione nel 2016 sino alla riproposta di ben tre altre edizioni, gli ultimi anni il progetto è stato purtroppo interrotto dall’infelice evento pandemico, che per ovvie ragioni ha impedito di vivere momenti di incontro festosi e significativi come questo. Per poter impiantare tutti gli spazi destinati alle varie attività e alla narrazione natalizia del Presepe sono stati necessari oltre due mesi di lavoro intenso e costante.Il quartiere destinato ad accogliere l’umile e simbolico cammino verso la Nascita del Bambin Gesù è, com’è stato negli anni precedenti, Piazzale Genova, sito alle spalle della Parrocchia Maria SS. Addolorata, luogo spazioso, cuore abitato del rione cosiddetto “Casi Novi”. Apertura ed inaugurazione del Presepe Vivente è la giornata del 26 dicembre con replica datata al 6 gennaio 2024, secondo gli orari 18.30 – 21.30 con ingresso gratuito.

L’evento " Presepe vivente 2023" è inserito in una programmazione parrocchiale, peraltro, anche più vasta, ricca di numerosi momenti di preghiera e rappresentazioni, ma è anche deliziosa occasione per ricordare, recuperare e ripristinare tradizioni del gusto calabrese e nella fattispecie rosarnese, durante il percorso del cammino simbolico i visitatori potranno, infatti, degustare prelibata ricotta, calde zeppole e succulente bruschette con prodotti tipici della zona. A rendere più realistica la rappresentazione della Santa Natività anche gli animaletti con pecorelle, asinello e bue, che allieteranno ancor più i piccini e le piccine ormai lontani e lontane dalle realtà rurali, ma che riecheggiano la bella e fisiologica vocazione del nostro territorio. L’inaugurazione e l’apertura saranno condivise con autorità civili e religiose, invitate dal Gruppo Famiglia di Nazareth e tutti i volontari, mentre la sera conclusiva del 6 gennaio a suggellare il momento vi sarà la presenza del nuovo vescovo, Monsignor Giuseppe Alberti.

Caterina Restuccia

