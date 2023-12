Visite mediche gratuite offerte dall' Istituto Nazionale Azzurro presso la Chiesa di Riparo di Cannavò

Lorenzo FesticiniNella pittoresca Chiesa di Riparo di Cannavò, situata nel cuore di Reggio Calabria, un'iniziativa umanitaria di grande rilevanza sta portando, da alcuni mesi, sollievo e speranza ai bisognosi della comunità. L'Istituto Nazionale Azzurro, un'organizzazione no-profit di ispirazione cattolica, ha avviato un programma di visite mediche gratuite per coloro che non possono permettersi assistenza sanitaria adeguata. Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare il Fondatore e Presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro, il Cavaliere Dottor Lorenzo Festicini, per comprendere meglio l'importanza di questa iniziativa e il suo impatto sulla comunità.

L'Istituto Nazionale Azzurro – ha dichiarato il presidente Festicini - è da lungo tempo impegnato nel fornire assistenza umanitaria a coloro che si trovano in situazioni di disagio e bisogno. Quando abbiamo appreso delle difficoltà che molte persone della comunità di Cannavò affrontavano nell'accedere alle cure mediche, abbiamo pensato che fosse nostro dovere fare qualcosa per aiutarle. In collaborazione con il Parroco Don Giovanni Gattuso e l'Emporio Genezareth, guidato da Angela Branca, abbiamo organizzato questo programma di visite mediche gratuite per garantire un accesso equo alle cure sanitarie. È davvero un'iniziativa lodevole. Come sono state accolte queste visite mediche gratuite dalla comunità? Grazie al Parroco Don Giovanni ed Angela Branca della comunità è stata straordinaria – ha dichiarato Festicini-.