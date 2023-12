Campo Calabro, L'Associazione Primavera Campese Illumina il Natale con Gesti d'Amore e Generosità

scatole di natale - Nel cuore del periodo natalizio, la comunità di Campo Calabro si unisce in un abbraccio caloroso attraverso l'iniziativa straordinaria dell'Associazione Primavera Campese - "Scatole di Natale". Questa seconda edizione del progetto va oltre la semplice raccolta di regali, trasformandosi in una magia di solidarietà che avvolge chi è in difficoltà con calore, attenzione e condivisione.

L'invito a partecipare è stato accolto con entusiasmo, spingendo tutti a abbracciare lo spirito natalizio in un modo tangibile e significativo. Ogni partecipante è incoraggiato a scegliere con cura una scatola da scarpe, destinata a diventare il veicolo di emozioni e speranza per chi la riceverà. Dedicare del tempo a riflettere su ciò che potrebbe riscaldare il cuore del destinatario diventa una parte fondamentale di questa iniziativa.

L'aggiunta di oggetti come vesti calde, leccornie golose, passatempi per l'intrattenimento, prodotti di igiene per il benessere e biglietti gentili è fortemente incoraggiata. Con gesti amorevoli, ognuno è chiamato a incartare la scatola, decorandola con colori festivi e specificando chiaramente il destinatario del dono: donna, uomo, bimba o bimbo.

L'Auditorium "Sant’Antonio" di Campo Calabro sarà il cuore pulsante dell'iniziativa, dove, per l'intera giornata di domenica 17 Dicembre, le Scatole di Natale si trasformeranno in messaggi tangibili di solidarietà. Tutti sono invitati a partecipare a questo momento speciale, cittadini, associazioni e gruppi del comune, per unirsi a questa nobile causa.

In un periodo in cui la gentilezza risplende come la luce più brillante, ognuno può contribuire a rendere questo Natale un momento indimenticabile per chi ne ha più bisogno. L'Associazione Primavera Campese dimostra che, attraverso gesti di amore e generosità, possiamo rendere le festività un periodo di speranza e solidarietà per tutta la comunità.

scatole di natale