Sant’Eufemia d’Aspromonte urla con coraggio, con forza, con determinazione “No alla violenza contro le donne”

SantEufemia dAspromonte urla con coraggio con forza con determinazione No alla violenza contro le donneCome da ogni dove nella giornata del 25 novembre, dedicata all’eliminazione della violenza di genere, si è aperto un momento di riflessione, di commemorazione a chi oggi non c’è più, ma anche e soprattutto un momento di “educazione alla sana affettività” affinché si costruisca un equilibrio di rispetto tra le parti dei due generi. Tutte le classi dell’Istituto Enrico Fermi della sede di Sant’Eufemia d’Aspromonte hanno realizzato, congiuntamente e con ogni forma di contributo, un evento di forte impatto al fenomeno sociale, che ancora registra vittime di ogni età. La manifestazione, stimolata e voluta dalla sensibilità della Dirigente Scolastica Prof.ssa Graziella Ramondino, è stata coordinata dalle docenti e dai docenti dell’intero plesso scolastico, che ha gridato e urlato con rispetto “No alla violenza contro le donne, no al sangue ancorasparso:

“Bisogna ascoltare e parlare,

Bisogna accettare i no,

Bisogna tenersi per mano,

Bisogna educare al rispetto, all’amore e alla parità di genere,

Bisogna rispettare le scelte,

Bisogna indicare e riconoscere i segnali,

Bisogna denunciare,

Bisogna avere coraggio,

Bisogna formare donne autonome,

Bisogna saper affrontare il dolore

E bisogna ribellarsi a questa società maschilista.

Perché ogni livido, non solo quelli visibili, racconta una storia di dolore. Ogni cicatrice, un capitolo di sopravvivenza. Dobbiamo ascoltare con il cuore aperto, senza giudicare, perché dietro ogni silenzio forzato si cela una voce che imploro di essere sentita. Siamo tutti protagonisti del cambiamento: ognuno di noi ha un ruolo fondamentale in questa battaglia.” Sono queste alcune tra le espressioni più significative espresse dai ragazzi e dalle ragazze del Fermi. Hanno cantato, pregato, recitato poesie, rievocato esperienze scolastiche educative, dimostrato maturità e profonda inattaccabile coesione sociale contro un fenomeno di accesa gravità. Ogni gruppo classe ha dato il proprio apporto ed ha collaborato, coinvolgendo sinergicamente tutte le potenzialità dell’istituto: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ classi della sezione F del Liceo Scientifico e le classi 1^, 2^ e 4^ della sezione G ad indirizzo di Scienze Umane. Momento di profonda partecipazione emotiva quello di una testimonianza vissuta in prima persona di una docente dell’Istituto, “fortunata sopravvissuta” com’ella ha voluto definirisi”, che ha sensibilizzato e lanciato attenti messaggi affinché silenzi, negazioni, timori e terrori si possano superare con coraggio e voglia di vivere.

Caterina Restuccia

