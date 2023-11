Autismo:la forza di una madre dimostra che nulla e’ impossibile!

Giuseppe Staropoli Come Presidente Adda esprimo la mia gioia e l’augurio che ogni famiglia trovi la FORZA e il Coraggio ,oltre che combattere per i Diritti inalienabili, affinchè ogni PERSONA autistica possa esprimere le proprie qualità e caratteristiche .La famiglia Staropoli di Drapia,piccola frazione di Caria nel Vibonese con la vulcanica Mary Naso, supportata da Genesio Staropoli oltre che essersi spesa per anni nell’Associazionismo(Presidente Angsa Vibo Valentia) raggiungendo traguardi non personali ma di Comunità(Centro Autismo Nicotera).Con orgoglio : GIUSEPPE FERDINANDO STAROPOLI - CAMPIONE NAZIONALE MOTOTURISMO FMI 2023. Un traguardo che deve far riflettere e dare forza,facciamo nostre le parole della famiglia augurando ogni bene e l’invito a non mollare mai!

Il coraggio e la necessità di ripartire dopo la diagnosi severa di autismo, per uscire dalla solitudine e avere una nuova vita sociale, era l’obiettivo più importante. Riprendere una passione accantonata per anni, che poteva essere una qualsiasi altra passione coinvolgendo Giuseppe, un’opportunità non solo per noi, ma soprattutto per lui: riuscire a distoglierlo dalla sua routine, ampliare i suoi interessi, stimolarlo nella socializzazione e comunicazione….oggi Giuseppe è perfettamente integrato nel gruppo dei Bikers Solitari di Lamezia Terme, nel quale abbiamo deciso di entrare dopo aver conosciuto il Presidente Francesco Giudice e tutti i colleghi bikers, testimoni e protagonisti del cambiamento di Giuseppe.

Un percorso iniziato 10 anni fa con l’acquisto di un piccolo sidecar con il quale abbiamo iniziato a partecipare ai motoraduni calabresi. Il nostro arrivo suscitava stupore tra i partecipanti, a noi grande sorpresa. La sera rientravamo a casa, ci guardavamo negli occhi increduli….ci sembrava un sogno! Le difficoltà ovviamente sono state tantissime: Giuseppe era attratto dal sidecar, ma i tempi di permanenza al suo interno, i rumori, i tempi di attesa, la confusione, la folla, il rombo delle moto, la musica troppo alta erano enormi macigni da superare. Esporlo a tutto questo, con gradualità e nel rispetto dei suoi tempi, una grande sfida intrisa di dubbi, ripensamenti, sensi di colpa… Questo non vuol dire che Giuseppe non è più autistico e che ha superato tutto, piuttosto che è maggiormente capace di tollerare un disagio e di affrontare alcune difficoltà, migliorando attraverso l’esperienza diretta in contesto naturale e sociale, a contatto con persone diverse e di diversa età! Siamo orgogliosi di questo…di Giuseppe persona che ogni giorno affronta le situazioni alle quali viene esposto, di essere più capace di autoregolarsi, di gestire a volte il malessere causato dal disturbo nel percepire il mondo e gli stimoli intorno a sé.

La nostra avventura ci ha portato a conoscere Antonio Giustini di Sidecar Italia….questo traguardo senza la sua genialità e il suo lavoro non sarebbe stato possibile! L’acquisto della Moto Guzzi California 1400 con un sidecar più grande, ci ha permesso di allargare gli orizzonti, di viaggiare con molta più sicurezza e Giuseppe in tutta comodità: oggi è capace di viaggiare anche 10 ore consecutive. Ci ha permesso di trasportare l’equipaggiamento adatto per far vivere a Giuseppe l’esperienza del campeggio: dormire in tenda, lavarsi in ambienti diversi, mangiare all’aperto e alimenti nuovi, sono tutti grandi obiettivi raggiunti!!

La forza di continuare è derivata dalla gratificazione …. La gente che vedendo Giuseppe continua a dire “Voi fate una cosa bellissima” ci fa comprendere che è un nostro compito sensibilizzare l’opinione pubblica, dimostrare che anche le persone con autismo possono, con grande pazienza e tenacia, riuscire a fare questo tipo di esperienze. Siamo consapevoli che lo spettro autistico è molto ampio e il disturbo ha molteplici caratteristiche….tutte le persone con autismo possono fare molte cose in base ai loro interessi, nel rispetto della diversità e delle abilità di ciascuno. E proprio a tutte le persone con autismo vogliamo dedicare questa vittoria, alle famiglie che spesso vivono con grande difficoltà questo tipo di condizione, perchè sappiamo bene cosa vuol dire dover modificare il proprio stile di vita! Siamo consapevoli che molti di loro non potrebbero riuscire in questo….perchè sicuramente riescono in molto altro!!

Maria Vincenza Naso, Genesio Staropoli Giuseppe Ferdinando