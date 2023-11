Due giorni di consapevolezza a San Ferdinando con la “Panchina Rossa” contro la violenza di genere e l’“Albero di Falcone” per la legalità

panc rossaGli istituti scolastici di San Ferdinando hanno promosso e ospitato, su impulso della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro – e il Reparto Biodiversità dei Carabinieri forestali, due pregevoli iniziative nel segno del rispetto e della legalità. Con un “Albero per il Futuro”, Il Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità si è impegnato a coinvolgere Enti e Scuole per mettere a dimora molti alberi e per realizzare un grande bosco diffuso della legalità.

Un messaggio civico per ricordare le vittime delle mafie ma anche un concreto segno di aiuto al pianeta, contribuendo a ridurre l’impatto delle emissioni di CO 2 . Un gesto per contrastare i cambiamenti climatici e per educare le nuove generazioni alla cultura della legalità e del rispetto del prossimo. Giovedì 23 novembre si è svolto il primo evento presso l’istituto primario “G. Carretta” con la piantumazione dell’albero di Falcone, un ficus clorophilia riprodotto dall’albero che cresce nei pressi della casa del giudice Giovanni Falcone grazie al prelevamento dalle gemme e alla successiva trasformazione in piccolo albero presso il Centro Nazionale Carabinieri per la biodiversità forestale (CNBF) di Pieve Santo Stefano.

L’iniziativa è stata voluta e organizzata dall’insegnate Maria Giuseppina Di Tommaso che, coadiuvata dalla responsabile di plesso Maria Teresa Naso, ha coinvolto l’amministrazione comunale e i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando insieme con il Tenente Colonnello Micalizzi del Reparto Biodiversità dei Carabinieri. Il giorno successivo un’altra eccellente testimonianza, questa volta presso la secondaria di primo grado “M. Vizzone”, con la giornata #StopViolence organizzata con la Croce Rossa Italiana.

Un panchina rossa, dedicata a Giulia Cecchettìn quale simbolo di tutte le donne vittime di violenza, è stata posta nel cortile della scuola con una toccante e partecipata cerimonia. Grazie all’impegno congiunto e alla sensibilità dei ragazzi, in pochi giorni è stato realizzato un evento che – oltre a mettere in luce il talento dei ragazzi e la sapienza dei docenti – ha permesso a tutta la cittadinanza di partecipare a un momento di riflessione collettiva sul tragico fenomeno dei femminicidi e della violenza di genere.

L’amministrazione comunale di San Ferdinando “ringrazia vivamente la dr.ssa Maria Giovanna Ursida, presidente del Comitato Croce Rossa di Gioia Tauro, il dirigente Scolastico prof. Giuseppe Eburnea, gli studenti e gli insegnati per la preziosa collaborazione e per i significativi contenuti proposti, ringrazia inoltre tutte le autorità intervenute, le famiglie, le associazioni cittadine e il parroco don Domenico Rizzi per aver realizzato, tutti insieme, una celebrazione che non intende fermarsi alla ritualità delle giornate mondiali ma imprimere valori perpetui su cui fondare l’impegno quotidiano e la convivenza civile.”