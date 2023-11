Porelli di Bagnara Calabra: Domenica 26 Novembre Santa Messa in diretta TV dalla Chiesa parrocchiale

Messa a Porelli

Le telecamere della Graziano Tomarchio Tv, dopo essere state in numerose parrocchie della Città Metropolitana di Reggio Calabria, domenica 26 novembre alle ore 11.00 saranno a Porelli di Bagnara Calabra presso la Parrocchia S. Maria degli Angeli per trasmettere su TELE A1, canale 18 del digitale terrestre, la S. Messa che sarà celebrata da Padre Giuseppe Calogero.

Scopo principale dell'iniziativa è quello di rendere un servizio a chi per vari motivi non può recarsi in chiesa per assistere personalmente alla S. Messa, oltre al fatto, che grazie anche alle piattaforme social, la celebrazione eucaristica può essere seguita da tutti coloro che vivono all'estero. Un'occasione inoltre anche per parlare delle piccole realtà locali, infatti, la S. Messa, sarà preceduta da un video che racconta la spiritualità e la fede del luogo, ma anche immagini che promuovono il territorio.