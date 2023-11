La sfida di “Locride educante 4.0”

Locride educanteParte, con le suggestioni date da Marco Rossi Doria, il percorso di costruzione di un sistema territoriale strutturato di Comunità educante per la Locride in Calabria.

Promuovere la costruzione di un sistema territoriale di comunità educante capace di contrastare la rilevante povertà educativa che si registra nel vasto comprensorio della Locride in Calabria. Con questo intendimento si è tenutaa Siderno presso l’Istituto di istruzione superiore “Guglielmo Marconi”, una partecipata conferenza programmatica realizzata all’interno del progetto pluriennale denominato “Locride educante 4.0”.

L’iniziativa, selezionata dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo nazionale per il contrasto della povertà̀ educativa minorile, coinvolge ben diciotto enti partner tra cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la città di Siderno, l’Ambito territoriale sociale di Caulonia, l’U.S.S.M del Dipartimento per la giustizia minorile, numerose scuole e associazioni del terzo settore della Locride. Capofila della rete è l’associazione Civitas Solis.

Oltre duecento i partecipantialla conferenza che si è conclusa con l’intervento diMarco Rossi Doria, presidente dell’Impresa sociale “Con i bambini” e tra i maggiori esperti europei nel campo delle politiche educative. A moderare l’evento Federica Roccisano, presidente di Hermes 4.0 organizzazione partner del progetto. I lavori sono stati introdotti dal Sindaco della città di Siderno, Mariateresa Fragomeni, e da Francesco Mollace coordinatore del progetto e portavoce del Forum Territoriale del Terzo Settore.

Mollacenel suo intervento ha messo l’accento sia sull’alto tasso di povertà educativa minorile, ben rilevato dai risultati impietosi delle prove Invalsi nel territorio della Locride,che sulle inaccettabili disuguaglianze socioeconomiche. Disuguaglianze alimentate dalla bassa spesa per il sociale, la più bassa per abitante secondo l’Istat, che rileva come nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, e nei comuni della Locride, risulta esserci la minore spesa sociale media annua per abitante rispetto a tutte le altre aree del paese.

“In un quadro del genere”, ha affermato il direttore di Civitas Solis, “la scuola da sola non è nelle condizioni di ridurre le disuguaglianze e contrastare le povertà educativa. Serve un sistema territoriale strutturato, con poli di presa in carico dei ragazzi e delle famigliemaggiormente fragili, polidi un sistema sinergico promossi in alleanza tra scuole, terzo settore ed enti pubblici. Un sistema che veda l’azione coordinata di esperti di diagnosi educative, docenti tutor, formatori, educatori, orientatori, animatori, che agiscano in rete per supportarela crescita dei giovani a rischio di esclusione. Un sistema innovativo per il territorio che deve essere co-costruito in maniera partecipata”.

Durante la conferenza si è tenuto un laboratorio parallelo di studenti del territorio che, con metologia world cafè, hanno elaborato le loro idee sul tema della costruzione della comunità educante. Proposte poi portate nei lavori della plenaria. In quest’ultima sono intervenuti il consigliere Metropolitano di Reggio Calabria,Domenico Mantegna, il sindaco di Caulonia presidente dell’Ambito territoriale per il sociale, Francesco Cagliuso, la dirigente scolastica Maria Giuliana Fiaschè che ha esposto i dati divalutazioni effettuatedagli studentiche fanno emergere il preoccupante sentimento di insicurezza dei ragazzi sul loro futuro, il dirigente dell’Ipsia di Siderno Gaetano Pedullà, la direttrice dell’USSM di Reggio Calabria, Rosa Maria Morbegno, che ha presentato i dati relativi ai minori del circuito della giustizia minorile, Francesca Ferrigno del Cismai, Daniela Diano dell’associazione Sinapsi, Giuseppe Belcastro del Forum territoriale del terzo settore della Locride e Raffaella Rinaldis, della ConsultingProdest, editrice di FìmminaTv.

Le proposte degli studenti sono state caratterizzate da un grande senso di pragmatismo. Non sono state espresse richieste impossibili o legate alla voglia, legittima, di pensare a propri spazi ludici. Sono state espresseinvece richieste legate alla propria solidità formativa e lavorativa e alla necessità di sviluppare il proprio senso critico e di condivisione delle ambizioni; hanno sottolineato l’esigenza di favorire un maggior numero di borse di studio, spiegando che le famiglie monoreddito che caratterizzano la maggior parte della popolazione della Locride, non possono sostenere le loro ambizioni a partire dagli studi universitari. Hanno espresso la necessità di poter avere esperienze lavorative più efficaci in ambienti sani e meritocratici, rispetto l’alternanza scuola-lavoro attuale ritenuta inefficace, hanno sottolineato la necessità di luoghi dove esprimersi come persone e sviluppare i propri interessi, la richiestadi un sistema di trasporti pubblici territoriali che consenta loro la mobilità pomeridiana. Insomma, un vero e proprio vademecum su come sostenere le loro ambizioni, i loro progetti e le loro aspettative che si aspettano trovi risposte da parte delle istituzioni e del mondo adulto in generale.

A tirare le fila dei tanti interventi è stato Marco Rossi Doria, che nelle sue conclusioni ha posto l’accento proprio sulle esigenze emerse dall’intervento dei ragazzi, riconoscendo il valore fondamentale dei luoghi. “Come si rigenera e come si rende permanente la speranza, come si producono esiti positivi permanenti? I ragazzi chiedono una vita normale, il sistema strutturato di comunità educante per come immaginato da Francesco Mollace lo dobbiamo già cominciare aprogettare, facendo delle operazioni che facciano vedere che il cambiamento sia possibile. Creando ad esempio un luogo dove i ragazzi autogovernino uno spazio, gestiscano un budget, facciano advocacy”. Abbiamo bisogno ha aggiunto Rossi Doria che ci sia sul territorio un’ente tipo una banca che finanzi microprogetti dei ragazzi, che gli faccia loro sperimentare delle cose, rischiando. C’è bisogno di una scuola aperta al territorio e non chiusa che consenta di preparare i giovani all’avventura della vita attraverso una stabile alleanza con il terzo settore.

Stimoli e suggestioni che hanno riempito di energia l’aula magna dell’Istituto Marconi dando l’idea che il percorso di costruzione della comunità educante della Locride parta su solide basi e che lecirca 250 persone presenti, dopo ben tre ore di lavori serrati, si sentano parte di una sfida comune, la sfida di una Locride educante.

14 novembre 2023

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.

Enti partner di Locride Educante 4.0 :

ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS - ASSOCIAZIONE S.IN.A.PSI.-A.S.D. BASKET YMCA SIDERNO -

CONSULTING PRODEST - COOPERATIVA SOCIALE HERMES 4.0 - FEDERAZIONE MEDITERRANEO & AMBIENTE - ENTE MORALE FONDAZIONE ZAPPIA - FORUM TERRITORIALE DEL TERZO SETTORE DELLA LOCRIDE - CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - COMUNE DI SIDERNO -COMUNE DI CAULONIA, CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAULONIA - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO SIDERNO -

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' - SIDERNO (RC) -

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS-MARESCA" - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PASCOLI-ALVARO - ISTITUTO COMPRENSIVO MARINA DI GIOIOSA IONICA - MAMMOLA - LICEO SCIENTIFICO STATALE ZALEUCO- UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI - REGGIO CALABRIA