Martedì 14 novembre la protesta a Reggio Calabria delle famiglie di bambini con autismo

Si terrà martedì 14 novembre alle ore 10.00 presso l'ASP di Reggio Calabria in Via Diana la protesta delle famiglie di bambini con autismo.

<<Basta scuse, basta burocrazia la legge va eseguita, non interpretata. In seguito ad alcuni provvedimenti giuridici l'ASP è tenuta a rimborsare le terapie dei bambini con autismo, tutto questo avviene non solo in tempi lunghissimi, costringendo i genitori ad anticipare il costo esoso delle terapie, e di conseguenza a non poter garantire il percorso adeguato e stabilito dagli specialisti sanitari, ma rimborsando solo una minima parte delle spese anticipate>> Queste le parole delle famiglie di bambini con autismo, che invitano tutti alla partecipazione per chiedere il rispetto delle leggi.