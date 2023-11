Il Parco Nazionale dell’Aspromonte abbraccia l’Hospice

Il parco abbraccia lHospice -Del Parco Nazionale dell’Aspromonte si conoscono molti spaccati, diversi itinerari, tantissime angolazioni che vanno dalle scoperte archeologiche, grazie alle esplorazioni di guide ambientali appassionate, come Lino Licari, ad aperture sempre più significative per la costruzione di realtà uniche, come quella dell’Hospice. Proprio per questo ed in questa direzione il Parco Nazionale d’Aspromonte con il patrocinio della Regione Calabria, la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la presenza fattiva della Fondazione Via Delle Stelle realizza il convegno di presentazione del progetto “Il Parco abbraccia l’Hospice”, che avverrà il 14 novembre 2023 alle ore 10.30 presso i locali di Hospice Via delle Stelle. Relazioneranno il Dottore Vincenzo Nociti, nonché Presidente della Fondazione Via Delle Stelle; il Dottore Giuseppe Putortì, Direttore EPNA (Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte); l’Ingegnere Sabrina Scalera, Responsabile servizio promozione EPNA; la Dottoressa Francesca Arvino, psicologa.

Per meglio comprendere le cause e i sentimenti che hanno animato il progetto, abbiamo rivolto qualche quesito ad uno dei motori dell’idea progettuale nonché interno all’Ufficio Promozione del Parco, ossia Giorgio Cotroneo

1) Cos'è che ha spinto il parco a realizzare un progetto di natura medico sanitaria sul suo territorio?

E’ ormai certo, il verde è terapeutico e la natura aiuta a guarire: passeggiare in un bosco, indugiare lungo un sentiero, contemplare un paesaggio, riposare nella quiete estatica di una cima, ascoltare lo scroscio di una cascata recuperando energie vitali e, ancora, sostare all’ombra di una grande roccia recuperando sé stessi ed il senso della vita, prendersi cura, infine, delle piante e degli animali, fa bene alla salute.

Anche una breve interazione con un ambiente naturale può migliorare memoria e attenzione del 20% come attestano importanti ricerche empiriche. Il che vuol dire che un’adeguata conservazione e protezione del nostro patrimonio naturalistico migliora la qualità della vita umana e senza di esse la vita umana peggiorerebbe drammaticamente. Un Parco Nazionale, nonostante i suoi incomprensibili detrattori, valorizza un territorio, assicura futuro, attrae ricchezza e costituisce un dono “salutare” da garantire a tutti.

Nasce anche da qui il progetto di un Parco inclusivo, di un Parco accessibile, senza barriere, fruibile da tutti anche da parte delle persone fragili o diversamente abili. Un progetto del Parco Nazionale Aspromonte condiviso con il Comitato Italiano Paralimpico e Federciclismo Calabria, e la Regione Calabria nell’intento di rifunzionalizzare in tale direzione la Ciclovia dei Parchi e Sentiero Calabria. Ed è proprio in tale contestoche è maturata anche l’idea di far conoscere il nostro Parco Aspromonte ai pazienti ed ai volontari dell’Hospice di Reggio Calabria.

“Dalla finestra della sua stanza d’ospedale Nora … vedeva un albero. Non era niente di speciale: «qualche ramo stentato di fianco alla tangenziale». Eppure quando si è immobili in un letto, tutto ciò che porta la mente altrove, aiuta. «Passavo il mio tempo a guardarlo. Poi mi hanno spostata in un altro reparto. Fuori, solo impalcature, sembrava di essere in prigione. Avevo lottato contro la malattia per settimane, ma non mi sono mai sentita male come in quel momento». E’ il racconto di una paziente tratto da “Guarirò in un giardino di Laura Traldi.

Con quali strumenti e in quale misura il Parco Nazionale dell’Aspromonte abbraccia l’Hospice?

Una domanda, anzi un assillo hanno fatto da apripista, se così si può dire. Forse qualcuno dei pazienti dell’Hospice ancora non ha conosciuto la nostra area protetta. Abbiamo pensato allora ad un ultimo abbraccio dell’Aspromonte, lungo l’ultimo sentiero della vita che sappiamo essere un nuovo inizio. Si è così pensato di mettere a disposizione dell’Hospice quello che un Parco ha: “La Natura”.

2) Quali saranno i servizi specifici proposti ed offerti?

Insieme al Presidente della Fondazione, il dott. Nociti, abbiamo immaginato di realizzare due documentari con immagini e suoni registrati all’interno della nostra area protetta,da proiettareall’interno della struttura sanitaria. Speriamo possano aiutare a gestire meglio le terapie palliative e rafforzare le energie mai spente della vita. L’altra iniziativa verte sull’organizzazione di passeggiate lungo dei sentieri accessibili all’interno dei boschi. Si tratta peraltro di interventi offerti all’insegna della gratuità, il che ne avvalora il pregio e la dimensione del dono e della solidarietà, beni di cui oggi avvertiamo estremamente bisogno.

3) Vi sono unicità in questa fattispecie di Hospice del Parco?

L’unicità è rappresentata dalla bellezza del nostro Parco Nazionale. Il cuore e la mente si acquietano nel contemplare la ricchissima biodiversità, restituendoti la sensazione di non essere solo, sei parte integrante della natura e ne condividi il destino nel ciclo di nascita, morte e rinascita e per chi ha il dono della fede rafforzi la consapevolezza di essere una creatura e tutto il creato ti spinge nelle braccia del suo Creatore. D’altro canto, anche solo visualizzare immagini della natura aiuta a rilassarsi, e ciò contribuisce a rafforzare i benefici delle terapie, consente una positiva elaborazione del dolore emozionale, migliorando sensibilmente la qualità di vita. Inoltre l’esposizione al verde, come dimostrato da recenti ricerche, aumenta il livello di serotonina nel corpo umano e porta ad una carica di energia in più divenendo un antidoto contro la depressione.

4) Speranze e certezze?

La speranza è di poter offrire un momento di gioia e la certezza è che l’Aspromonte è una grande Madre antica e accogliente ed ha un cuore capace di accogliere tutti.

Caterina Restuccia